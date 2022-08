Rashford, Leao, Bernardo Silva… Les 3 priorités du PSG !

Le PSG souhaite encore recruter plusieurs atouts de taille. Média Foot vous a livré en exclusivité les noms de Rafael Leao et Marcus Rashford. Il faut ajouter Bernardo Silva pour avoir les trois priorités parisiennes du moment.

3 août 2022. 8 août 2022. Avant l’ensemble des médias français et étrangers, Média Foot vous a livré en exclusivité le nom des pistes chaudes du PSG pour la fin de ce mercato estival. Le 3 août : « Le PSG garde un œil sur Rafael Leao ! ». Une information confirmée par la suite par Le 10 Sport et RMC. Le 8 août : « Mbappé pousse pour Rashford au PSG ». Trois jours plus tard, à la une de son quotidien, L’Équipe a confirmé l’information… Une preuve de plus, s’il en fallait une, que Média Foot devient incontournable dans le cercle des infos mercato ! Deux noms qui sont plus que jamais à l’étude au sein de l’état-major parisien. Et auxquels il faut ajouter un troisième : Bernardo Silva. La pépite de Manchester City est elle-aussi une cible clé de Luis Campos, qui l’a fait venir à Monaco et qui veut à tout prix le récupérer cet été.

Paris va faire l’un de ces joueurs

Selon nos infos, le PSG veut faire l’un de ces joueurs avant le 31 août. Luis Campos travaille principalement sur cette liste et veut clairement que l’un d’entre eux soit Parisien cette saison. Pour l’heure, difficile de dire qui sera l’heureux élu. Nos sources indiquent que Bernardo Silva reste un dossier privilégié par Luis Campos. Le technicien portugais connaît parfaitement le joueur, qui est également proche de Kylian Mbappé depuis leur aventure commune à Monaco. Un Kylian Mbappé porteur du « projet Rashford », attaquant de Manchester United. Tant pour des raisons sportives qu’extrasportives (l’Anglais est fortement impliqué dans des causes sociales qui touchent profondément Kylian Mbappé), le Français aimerait le voir débarquer à Paris. Et Doha, qui écoute attentivement le moindre de ses désirs, a ouvert la porte à cette option. Quant à Rafaël Leao, pépite qui évolue désormais au Milan AC, c’est Luis Campos qui est seul aux commandes, persuadé qu’il peut réussir là où Mauro Icardi échoue depuis deux saisons.

Ce samedi, Bernardo Silva a tenu à saluer les quatre tribunes de l’Etihad et a été le dernier joueur à quitter la pelouse après avoir donné son maillot à un fan. Une indication sur son avenir ? 🤔🇵🇹pic.twitter.com/wEPSDTfnG7 — Trivela (@Trivela_FR) August 14, 2022

Accélération sur les départs, préparation d’un gros coup

Après l’officialisation du départ de Thilo Kehrer à West Ham, le PSG continue d’accélérer. Dina-Ebimbe, Gueye, Paredes ou encore Herrera vont eux-aussi partir dans les jours à venir. Luis Campos est pied au plancher sur ces dossiers, bien aidé par Antero Henrique, son bras droit du quotidien pour déverrouiller les situations complexes. Il reste ensuite au PSG de trouver des portes de sortie à Julian Draxler, Layvin Kurzawa et Mauro Icardi. Et là encore, des miracles sont au programme… Notamment pour l’Argentin, chassé par Monza, qui voit les discussions s’intensifier avec un autre club en Europe. Après ce gros ménage estival, Paris aura les mains libres pour finaliser deux arrivées, au moins. Un défenseur central, c’est une certitude. Milan Skriniar est la priorité numéro 1, Mohamed Simikan et William Saliba sont deux alternatives. Viendra également une nouvelle arme offensive. Avec une tendance plus prononcée pour Bernardo Silva pour le moment…