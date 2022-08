Cristiano Ronaldo vers un très gros coup dur !

Le début de saison de Manchester United est catastrophique. Alors que le club a perdu ses deux premières rencontres de la saison en Premier League (dont un 4-0 contre Brentford), l’avenir de la star portugaise Cristiano Ronaldo inquiète. La fin de carrière du joueur de 37 ans pourrait virer au fiasco.

Rien ne va plus pour Cristiano Ronaldo. Après son retour à Manchester United il y a un an, l’attaquant portugais est en difficulté et veut quitter le club. Selon les dernières informations, le club lui-même serait prêt à se séparer de la star. Contraint de rester dans le club mancunien en raison de la difficulté de la réalisation de son transfert, CR7 pourrait vivre une fin de carrière terrible pour lui. Mécontent de ses relations avec la direction du club, Ronaldo cherche à quitter l’Angleterre depuis un moment. Le problème, c’est qu’il est difficile de remplacer un tel joueur et de trouver un club qui accepte de lâcher une énorme somme d’argent.

Manchester United excédé

La situation de Cristiano Ronaldo à Manchester est tendue depuis plusieurs mois. Mais le club a toujours affirmé que le départ de la star portugais n’était pas au goût du jour. Mais les rumeurs concernant un départ imminent commencent à arriver dans les oreilles des médias européens. Désireux de disputer la Ligue des champions, Ronaldo, lui, veut partir depuis un bout de temps déjà. Toujours un peu ronchon, son manque de motivation et son attitude exerçaient une mauvaise influence sur la dynamique du groupe. Selon les médias britanniques, les dirigeants craignent que le fait que Ronaldo reste à Manchester empêche le groupe de rester en forme et compétitif. Le meilleur buteur de l’histoire du football tirerait ses équipiers vers le bas et rester dans un club dont on ne veut plus n’est jamais bon.

🚨 Jorge Mendes travaille toujours pour trouver un nouveau club à Cristiano Ronaldo. Un transfert de dernière minute, comme l’an dernier, n’est pas à exclure. (@FabrizioRomano) pic.twitter.com/eg2MrtbUJz — Actu Foot (@ActuFoot_) August 16, 2022

Une fin de carrière terrible ?

Le problème pour lui, c’est qu’il arrive au bout de sa carrière. Et la fin de celle-ci risque d’être terrible s’il ne parvient pas à trouver un club qui veut de lui. Si Manchester United accepte de le faire partir, Ronaldoaura du mal à trouver des intéressés en raison de son prix. Il coûte évidemment très cher et plusieurs clubs auraient déjà refusé le Portugais. Le dossier Ronaldo pourrait se conclure par un transfert du côté de l’Atlético de Madrid, tant son nom circule dans le club de la capitale madrilène ces derniers jours. Pour Manchester United, ce départ pourrait relancer la dynamique du club et redonner un nouvel élan. Une chose est sûre, à 37 ans, l’avenir de Cristiano Ronaldo est sombre. La fin de carrière semble proche, voire très proche.