Marcus Rashford au PSG, ça en est où très concrètement ?

A la demande de Kylian Mbappé, le PSG s’est positionné sur Marcus Rashford. Mais le club parisien n’avance pas sur ce dossier. Média Foot vous livre les explications.

Marcus Rashford chassé par le PSG, c’est une info made in Média Foot ! Une très belle info du mercato qui s’est confirmée quelques jours plus tard, à la Une du plus grand quotidien français, le journal L’Equipe. Confirmation également qu’il s’agit d’une demande de Kylian Mbappé en personne. Tant sportivement qu’en dehors des terrains, Marcus Rashford incarne tout ce que le champion du monde apprécie chez un joueur. Talentueux ballon au pied, l’Anglais est également impliqué sur des causes sociales essentielles. Bien plus qu’un simple footballeur.

Comme Sir Kylian Mbappé…

Où en est le dossier ?

Depuis le 8 août et les révélations de Média Foot, où en est le dossier Marcus Rashford ? Le PSG est positionné auprès du joueur, et de son entourage. Mais Paris n’a entrepris aucune démarche officielle auprès de Manchester United. Des Mancuniens qui ne semblent pas à l’écoute d’offre potentielle pour leur attaquant. Erik Ten Hag, coach de Marcus Rashford à Manchester United, l’a publiquement expliqué : « Il est très important et vous l’avez vu depuis le premier jour où je suis arrivé. Je suis très content de lui. Je ne veux pas le perdre. Bien sûr qu’il fait partie de nos plans. Alors il va rester à Manchester United ». Que ce soit pour Cristiano Ronaldo (qui veut absolument partir) ou Marcus Rashford : Manchester United ferme la porte à double tour. Un frein évident pour le PSG.

Rashford n’est pas la priorité

Autre paramètre qui ne donne pas de poids réel à cette piste de fin d’été : Marcus Rashford n’est pas la priorité du PSG. L’Anglais est un dossier qui est né à la demande de Kylian Mbappé et que ses dirigeants ont accepté d’ouvrir (quand le prince du Parc demande quelque chose, Doha obéit désormais…). Mais pour Luis Campos, il y a un autre garçon bien plus « important » et prioritaire que Rashford. Il s’agit de… Bernardo Silva ! La star de ManchesterCity est LE joueur que souhaite Luis Campos d’ici le 31 août. Comme nous l’avons publié, le PSG dispose d’un accord contractuel avec Bernardo Silva. Il faut désormais convaincre Manchester City, ce qui n’est pas simple. Si jamais Paris se heurte à un mur pour Bernardo Silva, il n’est pas impossible que le dossier Marcus Rashford reprenne de la vigueur. Mais Luis Campos pense également à un troisième joueur… Là encore, c’est Média Foot qui a révélé son identité : Rafael Leao (Milan AC) ! Et s’il y avait un ordre à définir, Bernardo Silva serait en tête, devant Rafael Leao et Marcus Rashford serait le troisième nom. Les chances de voir l’Anglais débarquer à Paris, aujourd’hui, sont minces. Mais tout reste possible jusqu’au 31 août, minuit…