Le PSG a tout prévu pour le dossier Bernardo Silva…

Le PSG accélère fort sur Bernardo Silva. Après avoir trouvé un accord avec le Portugais, Paris se prépare à toutes les éventualités. Même celle où il ne signe finalement pas et où il faut activer un plan B…

Les révélations de Média Foot ont animé la journée de dimanche (accord contractuel PSG / Bernardo Silva), avant que Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappéprennent le relai. Le trio magique a une nouvelle fois enchanté le PSG avec un nouveau récital contre le LOSC. Une victoire 1-7 de haute volée qui confirme bien que ce Paris version Christophe Galtier est une petite merveille à fort potentiel. Et ce n’est pas terminé… Comme nous l’avons publié, Luis Campos prépare encore des arrivées et notamment celle de Bernardo Silva : « Selon nos sources, Paris a trouvé un accord contractuel avec le joueur. Par l’intermédiaire de Jorge Mendes, agent de Bernardo Silva et proche du club de la capitale (Mendes a déjà signé Vitinha et Renato Sanches cet été, preuve de sa grande proximité du moment), le PSG a déjà verrouillé la partie contractuelle du dossier. A priori, un bail de quatre saisons attend le Portugais à Paris. Une première étape importante mais pas suffisante pour son transfert… ».

Guardiola ouvre la porte !

Le PSG doit donc trouver un accord avec Manchester City pour le transfert de Bernardo Silva. Pas simple. Les Citizens ne sont pas vraiment vendeurs. Encore moins aux Qataris du PSG, concurrent majeur à la Ligue des Champions… Mais les propos de Pep Guardiola au micro de Sky Sport montrent bien qu’il se passe quelque chose en coulisses : « Si vous forcez une personne à rester alors qu’elle ne veut pas rester, comment pouvez-vous lui faire tirer le meilleur parti d’elle ? C’est impossible. Je ne voudrais pas que quelqu’un parte maintenant, j’aime l’équipe que j’ai. (…) Mais tout peut arriver. Si une bonne offre arrive et que le joueur veut partir, nous trouverons une solution ». Pour la toute première fois, Guardiola ouvre clairement la porte à un départ de Bernardo Silva. Et ce n’est pas entre les lignes, c’est dans le texte et avec des mots forts.

Marcus Thuram fait partie des plans B



Clairement, le PSG va tout faire pour Bernardo Silva. Et Luis Campos est déterminé à le signer à Paris. Pour autant, le Portugais sait parfaitement que c’est un dossier compliqué. Alors il a songé à plusieurs alternatives. Rafael Leao, information révélée par Média Foot, fait partie des pistes offensives. Mais dans un registre moins onéreux, il y a un Français qui fait partie de la short-list parisienne : Marcus Thuram. Selon nos sources, Paris peut l’avoir contre un chèque de 15 à 20 millions d’euros. International français, formé en France (critère important, il est passé par Sochaux puis Guingamp), Marcus Thuram peut évoluer à plusieurs postes offensifs. Un profil qui peut convenir à Christophe Galtier. A moindre frais, qui plus est…