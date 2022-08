Manchester Utd répond enfin au PSG pour Rashford

Alors que L’Équipe révélait ces dernières heures l’existence de contacts entre Marcus Rashford et le Paris Saint-Germain, Manchester United a enfin décidé de communiquer. Crédit : SUSA / Icon Sport.

Gros coup de froid dans le dossier Marcus Rashford pour Luis Campos et le Paris Saint-Germain. Dans le flou à Manchester United, l’ailier de 24 ans avait été sondé par les dirigeants du PSG. Si les discussions étaient positives entre son clan, composé de ses frères et de son agent, et Paris, elles le sont beaucoup moins de l’autre côté de la Manche.

Le nouveau manager de Manchester United a remis les point sur les « i » ce jeudi en conférence de presse. A 24 heures d’un match crucial à Brentford en Premier League où les Red Devils doivent rebondir à la suite de leur défaite du week-end dernier, les questions n’étaient pas tournées sur le championnat mais bien sur le joueur issu de l’Académie mancunienne. « Marcus est très important et vous l’avez vu depuis le premier jour où je suis arrivé. Je suis très content de lui. Je ne veux pas le perdre. Bien sûr qu’il fait partie de nos plans. Alors il va rester à Manchester United » a annoncé l’entraîneur néerlandais face à la presse.

Erik ten Hag announces that Marcus Rashford won’t join PSG: “Rashford is really important, you have seen from the first day – I’m really happy with him and definitely don’t want to lose him”. 🚨🔴 #MUFC

“Rashford is in our plans. He will stay at Manchester United”. pic.twitter.com/5sISF8RTuc

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2022