Avec Julian Draxler, la galère continue pour le PSG…

Poussé vers la sortie, Julian Draxler ne semble pas du tout à l’écoute des propositions pour quitter le PSG. L’Allemand fait la sourde oreille à toutes les opportunités qui se présentent à lui.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2024 (merci Leonardo de l’avoir prolongé l’année dernière sans que personne ne comprenne pourquoi), Julian Draxler s’accroche à ce bail qui semble si précieux à ses yeux. Placé sur la liste des transferts par Luis Campos, l’Allemand se moque bien de ce ce que la nouvelle direction prévoit pour lui. D’après nos infos, Draxler fait comme si de rien n’était et fait la sourde oreille à toutes les portes de sortie qui s’offrent à lui. Il veut rester à Paris. Point barre.

🚨 Le PSG a mis en place son loft pour les indésirables. Cinq joueurs composent cette liste : 🇳🇱 Georginio Wijnaldum

🇧🇷 Rafinha

🇪🇸 Ander Herrera

🇫🇷 Layvin Kurzawa

🇩🇪 Julian Draxler (@psgcommunity_) — Actu Foot (@ActuFoot_) July 27, 2022

Paris dans l’impasse

Malgré les clubs qui prennent des renseignements auprès du PSG et de son représentant, Julian Draxler ne veut rien savoir. Il se sent bien à Paris et n’envisage pas du tout de partir. D’autant plus qu’il vient de reconstruire une situation « personnelle » dans la capitale et qu’il tient beaucoup à ce nouvel équilibre. Quitter Paris, c’est mettre en danger cette vie extrasportive, ce qu’il refuse. Quitte à ne pas jouer ? Visiblement, c’est le cadet de ses soucis. Loft, pas loft, banc de touche ou équipe réserve, Julian Draxler ne semble pas préoccupé. Même à quelques mois d’une Coupe du Monde qu’il pourrait viser avec la sélection allemande. Il estime que son profil peut apporter au PSG de Christophe Galtier. Encore plus après le départ d’Angel Di Maria (Juventus) et ceux plus que probables de Leandro Paredes (Juventus) et Georginio Wijnaldum (AS Roma). Dans l’impasse, Paris se retrouve sans solution. Avec un joueur qui touche un gros salaire. Pour encore deux saisons…