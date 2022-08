Le PSG prépare une offensive pour… Salah (INFO Média Foot) !

Le PSG veut faire un gros coup pour cette fin de mercato. Après avoir révélé l’intérêt pour Rafael Leao (Milan AC), Média Foot est en mesure de vous affirmer que Paris pense à Mohamed Salah (Liverpool).

Paris veut encore du lourd.

C’est clair pour Luis Campos, le recrutement parisien passera encore par l’arrivée d’une star. Un gros joueur pour le secteur offensif pourtant déjà bien fourni avec Neymar en feu, Messi de retour, Mbappé qui veut tout gagner et de nouveaux atouts frais comme Ekitike, Renato Sanches et l’étonnant Sarabia. Pour bien faire, le PSG aimerait encore un n°9, notamment pour compenser le départ de Mauro Icardi, dans les tuyaux. Il y a quelques semaines, Média Foot vous a donné des infos sur le dossier Rafael Leao, l’attaquant du Milan AC. Luis Campos l’a déniché au LOSC et veut miser à nouveau sur lui. Mais ce n’est pas l’unique piste…

Paris pense à Salah

Mohamed Salah has made more key passes (9) than any other Premier League player in the 2022/23 Season. pic.twitter.com/LJj8xe5EUf — StatATM (@StatATM) August 16, 2022



A la pointe de l’info en ce mercato estival, Média Foot est également à l’origine des révélations sur Marcus Rashford. Cette fois, ce n’est pas Luis Campos mais Kylian Mbappé qui pousse pour ce dossier. Mais pour Leao ou Rashford, le dossier est compliqué. Le Milan AC comme Manchester United ne sont pas vendeurs. Alors Paris pense à une autre piste. Un joueur suivi de longue date, très apprécié par Doha : Mohamed Salah ! Après le départ de Sadio Mané, les Reds sont prêts à laisser filer leur Pharaon. L’arrivée de Darwin Nunez a permis d’apporter un vrai plus et Jurgen Klopp a encore de belles armes à disposition (Firmino, Jota, Diaz). En cas d’offre pour Salah, Liverpool sera à l’écoute. Paris le sait et prépare une offensive si jamais les dossiers de Luis Campos et Mbappé, Rafael Leao et Marcus Rashford, mais aussi Bernardo Silva (Manchester City), ne se concrétisent pas.