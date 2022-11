Manchester United a déniché son nouveau buteur en Ligue 1 !

Sur la piste d’Eric Choupo-Moting, Manchester United est également intéressé par Jonathan David, l’attaquant du LOSC. Une offre pourrait même tomber cet hiver pour le buteur canadien…

Si la Ligue 1 est réputée pour être une véritable pépinière de talents, le LOSC ne fait pas exception, ayant formé ou développé de nombreux joueurs de talents s’étant ensuite imposés au sein de grands clubs européens. Après Eden Hazard, Gabriel, Nicolas Pépé ou encore Sven Botman, c’est désormais un autre joueur lillois qui pourrait rejoindre l’Angleterre : Jonathan David. Le Canadien intéresse un cador de Premier League, qui pourrait bien passer à l’action dès cet hiver, avec une offre mirobolante.

Un profil qui plait à Ten Hag

Ce n’est un secret pour personne : l’heure n’est pas aux réjouissances du côté de Manchester United. Encore défaits ce week-end, les Red Devis peinent offensivement entre la situation délicate autour de CR7 ou encore l’inconstance de Martial et Sancho. Pour résoudre ces soucis, le board mancunien souhaiterait attirer un nouveau buteur cet hiver, qui pourrait s’imposer comme l’homme providentiel de l’attaque pour les années à venir. Puissant, rapide et excellent finisseur, David coche toutes les cases pour s’imposer en Premier League, et semble déjà faire l’unanimité du côté de Manchester United.

📊 Aucun joueur des 5 grands championnats n’a plus fait de frappes sur le montant du but adverse que Jonathan David 🇨🇦 cette saison 😶 C’est arrivé 4 fois, il pourrait être à 13 buts en Ligue 1 🇫🇷

Espérons pour lui qu’il règle la mire sur ses prochains matchs 👀 pic.twitter.com/B7ybL00H90 — DATA´Foot (@Amour_Du_Foot) October 31, 2022

Une progression constante depuis des années

Passé par La Gantoise en Belgique, Jonathan David ne cesse de progresser depuis plusieurs saisons. Acheté par le LOSC contre 27 millions à l’été 2020, le Canadien a inscrit 41 buts depuis son arrivée, s’imposant ainsi parmi les meilleurs buteurs de Ligue 1. Titulaire indiscutable dans le Nord, le buteur canadien pourrait bien passer un cap cet hiver, en rejoignant un club d’un tout autre standing. Les Red Devils sont prêts à miser gros sur le buteur de 22 ans, et pourraient dégainer une offre conséquente, alors que la valeur actuelle du joueur est estimée à 45 millions d’euros. Nul doute que l’offre mancunienne devrait être encore plus élevée, permettant aux Dogues de réaliser une plus-value significative.