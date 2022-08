Un indésirable en moins au PSG

Comme son partenaire Thilo Kehrer, Idrissa Gana Gueye va faire ses valises du Paris Saint-Germain pour rallier la Premier League. Annoncé sur le départ depuis des semaines à Everton, le Sénégalais a accepté ce mardi de rejoindre les Toffees.

Accord Gueye-Everton

Idrissa Gana Gueye et Everton, c’était bien un au revoir et non un adieu. D’après Paris United, la presse britannique et Fabrice Hawkins (France info), le champion d’Afrique avec le Sénégal s’est enfin mis d’accord avec Everton après de très longues semaines de négociation. Hésitant il n’y a pas si longtemps que ça à l’idée de retrouver son ancien club, Idrissa Gueye a maintenant fait son choix.

Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain n’attend plus que la validation de son club. Afin de savoir si oui ou non il peut traverser la Manche. Trois ans après avoir quitté les Toffees, le Sénégalais aux 90 sélections et 7 buts n’a jamais été aussi proche d’effectuer son grand retour à Goodison Park. Il y a quelques jours, ce dernier avait déjà rejeté une offre venant de Premier League. Nottingham Forest avait proposé trois ans de contrat pour s’attacher les services de l’ancien lillois.

🚨🚨 Accord trouvé entre Gana Gueye et Everton ! 🇸🇳 #mercato pic.twitter.com/dNXS9KZVNb — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 16, 2022

Un loft qui se vide au PSG

Comme de nombreux autres joueurs parisiens, Idrissa Gana Gueye a rejoint cet été le loft des indésirables. Et comme pour certains de ses partenaires pas dans les plans de Christophe Galtier, Idrissa Gueye est en train de se trouver une porte de sortie. Après Colin Dagba, Georginio Wijnaldum, le milieu de 32 ans va quitter le Paris Saint-Germain. A noter que Leandro Paredes, très courtisé par la Juventus, Thilo Kehrer, d’accord avec West Ham, et Éric Junior Dina Ebimbe, tout proche de l’Eintracht Francfort, vont subir le même sort et écrire leur avenir loin de la capitale française.

Si officiellement rien n’est encore fait à l’heure actuelle, Christophe Galtier et Luis Campos donneront bien évidemment leur feu vert au Sénégalais pour qu’il rejoigne Everton. Arrivé en 2019 au Paris Saint-Germain contre 30 millions d’euros, c’est pour un montant bien inférieur que le milieu de terrain de 32 ans devrait s’en aller puisqu’il est estimé à 12 millions d’euros d’après Transfermarkt et à seulement un an de la fin de son contrat. Dans les rangs de Frank Lampard, il retrouvera son compatriote Amadou Onana, récemment débarqué du LOSC contre 40 millions d’euros. Changement de club, changement d’ambition pour Gueye qui va passer de favori en C1 avec Messi, Neymar, Mbappé à concurrent au maintien outre-Manche aux côtés d’Abdoulaye Doucouré, Jordan Pickford et Dele Alli.