Auxerre européen dans 5 ans, James Zhou est catégorique

Alors que l’AJ Auxerre vient de faire son retour dans l’élite du football français 10 ans après, son propriétaire chinois James Zhou a de plus grosse ambitions. L’homme d’affaires et milliardaire chinois s’est livré dans les colonnes de l’Yonne Républicaine. Crédit photo : Anthony Dibon/Icon Sport.

Qu’elle est loin l’époque où l’AJ Auxerre jouait encore la Ligue des champions à l’Abbé-Deschamps avec le magnifique maillot Playstation. Mais finalement pas si loin que ça pour James Zhou qui croit énormément en l’AJA. Ce mercredi, l’actionnaire majoritaire du club bourguignon a révélé, à l’Yonne Républicaine, vouloir retrouver la Coupe d’Europe au plus vite.

« Faire revenir l’AJA en Europe dans 3 à 5 ans »

Pour James Zhou, l’impossible n’existe pas. Après dix années compliquées en Ligue 2, l’AJA doit vite retrouver les sommets du football français, sous la pression de James Zhou très impliqué dans le projet bourguignon. « Maintenant, je suis sur le deuxième objectif dans les trois à cinq ans : faire revenir l’AJA en Europe. C’est mon objectif clairement défini, même si je sais que ça ne sera pas simple, et plus dur que remonter » a déclaré l’intéressé. Si Jean-Marc Furlan et ses hommes veulent jouer le top 5 en Ligue 1, il faudra cravacher puisqu’après ces deux premières journées de championnat, l’AJA ne compte qu’un petit point et déjà la bagatelle de six buts encaissés. Sinon, le club bourguignon n’a qu’à remporter la Coupe de France pour filer directement en Ligue Europa.

Un passé européen très récent

Le football va très vite, la preuve puisqu’une saison avant leur relégation en Ligue 2, les Bourguignons disputaient la Ligue des champions. Un groupe de la mort avec le Real Madrid de Cristiano Ronaldo, Kaka et Karim Benzema ou encore le grand Milan de Zlatan Ibrahimovic, Alessandro Nesta et Ronaldinho. A l’époque, l’AJA s’appuyait sur ses cadres Olivier Sorin, Benoit Pedretti, Fréderic Sammaritano ou Valter Birsa. Nostalgie. James Zhou souhaiterait s’appuyer sur des exemples comme le FC Nantes ou le RC Lens. Les Canaris sont remontés en Ligue 1 en 2013 et joueront l’Europe cette saison après avoir gagné la Coupe de France. On a déjà hâte de voir Jean-Marc Furlan, casquette à l’envers et blazer, serrer la main de Jurgen Klopp ou de Carlo Ancelotti dans une ou deux saisons. Guy Roux sera fier après ses 44 ans passés sur le banc de 1961 à 2005.