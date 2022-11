PSG, Barcelone… Bernardo Silva a déjà fait son choix !

Courtisé par le PSG et le FC Barcelone, Bernardo Silva sait déjà où il souhaite aller la saison prochaine. Son cœur balance, depuis toujours, pour le club catalan.

Alors que son avenir a failli s’écrire loin de Manchester City cette saison, Bernardo Silva continue d’apporter son renfort offensif de la meilleure des manières mais semble destiné à partir la saison prochaine. Le Portugais a d’excellents contacts avec Luis Campos puisque le conseiller du club était en poste à Monaco au moment de l’arrivée de Bernardo Silva, ce qui signifie que cette proximité pourrait le mener vers une signature au PSG. Mais le Portugais a un rêve depuis longtemps, jouer pour le FC Barcelone. Un rêve qu’il a déjà partagé dans la presse à de nombreuses reprises…

Un pilier façonné par Luis Campos

Valeur sûre du milieu de terrain depuis des années, Bernardo Silva est capable de tout lors qu’il joue. C’est d’ailleurs grâce à Luis Campos que son talent a pu éclore puisqu’il est arrivé à Monaco sous les ordres de l’expert du marché. Capable de gros coups, Campos a visé juste avec Silva et avec l’ensemble de l’effectif monégasque puisque le club gagne le Championnat de France en 2017. Parti justement après avoir acquis ce titre, Bernardo Silva fait les beaux jours de Manchester City depuis et est rapidement devenu un titulaire indiscutable. Véritable pilier, il a un formidable coup d’œil et il aide à la perfection le secteur offensif. Mais son aventure mancunienne pourrait se terminer à la fin de la saison.

Un rêve de jouer au Barça

Courtisé par un grand nombre de clubs en Europe, Bernardo Silva semble destiné à quitter Manchester City à la fin de la saison. Déjà touché par l’éloignement provoqué par la crise sanitaire l’année dernière, il confiait vouloir quitter le club pendant l’été 2021 pour rejoindre le club de ses rêves, le FC Barcelone.

Apparemment, le Portugais n’a d’yeux que pour le club catalan et ne semble pas vraiment intéressé par un transfert vers le PSG, malgré les avances du club tout au long de l’été. Luis Campos avait bien envie de renouer avec Bernardo Silva mais malgré la bonne entente, le Portugais ne devrait pas poser ses valises à Paris.