Pour Cristiano Ronaldo, le retour de bâton du mercato est super violent…

Après avoir tenté de quitter Manchester United tout l’été, Cristiano Ronaldo se voit infliger un traitement de choc par son entraîneur, Erik ten Hag. Pas sûr que le Portugais ne supporter cela très longtemps…

Titulaire contre Brendford lors de la deuxième journée de Premier League, Cristiano Ronaldo est ensuite devenu un abonné des bancs de touche. Est-ce en punition d’avoir participé à la gifle 4-0, unique défaite de Manchester United cette saison ? Ou plutôt des représailles après avoir tenté de quitter le club tout l’été… ? Pour l’une ou l’autre raison, le traitement de choc réservé à CR7 est sans commune mesure avec ce qu’il a pu connaître auparavant. Le quintuple Ballon d’Or n’est qu’un joker aux yeux de son entraîneur et nouveau tyran, Erik ten Hag. Le Portugais entre souvent à l’heure de jeu, pas simple de remplir cette mission dont il a clairement peu l’habitude.

⚠️ J’entends plein de railleries sur @Cristiano

✅il est impliqué sur les 2 buts de #Rashford par la récupération au milieu et sur l’attention qu’il a mobilisé.

✅il pesait sur une zone d’influence loin du but.

⚠️Il était oublié alors qu’il était le meilleur choix de passe pic.twitter.com/sfKgipeg3O — Emmanuel Johnson (@darksumarin) September 4, 2022

Cristiano Ronaldo mis à mal

Ce week-end, dans l’affiche qui opposait Manchester United à Arsenal, Cristiano Ronaldo a une nouvelle eu le droit de jouer les figurants. Remplaçant, il est entré à la 58e, sous les ovations d’Old Trafford. Le souci, c’est que les applaudissements n’étaient pas pour lui mais bien le sortant, la nouvelle recrue phare du club : Antony. Manchester United a dépensé pratiquement autant que pour Cristiano Ronaldo à l’époque : 100 millions d’euros. Buteur pour sa grande première, Antony a éclipsé CR7 et offert la victoire aux siens (3-1). « Comme nous le savons tous, il n’a pas participé à la pré-saison et vous ne pouvez pas manquer la pré-saison, a expliqué son coach, Erik ten Hag. Cela demande de la coopération, il faut travailler le positionnement, que ce soit lors des phases de possession ou sans le ballon. Et l’autre chose, c’est la forme physique. Il doit aussi s’adapter à notre façon de jouer. S’il le fait, il fera la différence grâce à ses qualités ».

Même sur le banc Cristiano Ronaldo encourage et pousse ses coéquipiers, il est important sur et en dehors du terrain pic.twitter.com/vzySguJuPp — (@yazid_m13) September 4, 2022

CR7 va-t-il tenir ?

Combien de temps la situation pourra-t-elle durer ? Certes, Cristiano Ronaldo n’a pas effectué pleinement la préparation estivale. Le Portugais a évoqué des soucis personnels. En toile de fond, il souhaitait quitter le club et laissait son agent, Jorge Mendes, tentait de lui trouver une porte de sortie. Et ça, Manchester United semble vouloir lui faire payer… Mais même sans grande préparation, la star est plus affûtée que ses coéquipiers. Son hygiène de vie, son exigence et sa forme physique, même à 37 ans, ne sont pas des arguments. Erik ten Hagcherche simplement à le punir et à lui montrer qu’il n’est pas plus important que le club. Et avec Antony, Marcus Rashford, Jadon Sancho ou encore Bruno Fernandes, Manchester United a de la ressource pour se permettre ce purgatoire de début de saison… Reste à savoir si Cristiano Ronaldo tiendra le choc. Pour l’heure, il affiche un comportement exemplaire sur le bord du terrain. Le Portugais encourage et applaudit ses partenaires. En attendant d’inscrire son premier but de la saison – il n’a toujours pas marqué en six journées de Premier League – CristianoRonaldo se prépare pour un autre objectif que ce club plein de rancune : la Coupe du Monde. Après une qualification arrachée en barrages contre la Macédoine du Nord, le champion d’Europe 2016 a hérité du groupe H avec le Ghana, l’Uruguay et la Corée du Sud. Un groupe largement à la portée des coéquipiers de Cristiano Ronaldo, Renato Sanches et Nuno Mendes. A défaut de briller en club, il va tenter un nouvel exploit au Qatar. Certainement la dernière Coupe du Monde de son extraordinaire carrière.