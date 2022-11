Mercato : Cristiano Ronaldo totalement grillé en Europe ?

Buteur infatigable au Bayern Munich et aujourd’hui au Barça, Robert Lewandowski a la particularité de n’avoir jamais inscrit le moindre but en Coupe du Monde ! Son objectif au Qatar est on ne peut plus clair… Robert Lewandowski est l’une des stars du football depuis des années. Réputé pour être un buteur extraordinaire, il a presque […] Lire