Turquie : Un supporter agresse un joueur de Besiktas

Scène complètement surréaliste en Süper Lig ce dimanche dans l’affiche opposant Ankaragücü à Besiktas. A la fin de la rencontre, un supporter adverse a donné un coup très violent au joueur stambouliote, Cenk Tosun. Crédit photo : Seskim / Icon Sport.

Le championnat de Turquie est l’un des plus fous qu’il soit en Europe, juste à en voir le nombre de minutes de temps additionnel en fin de rencontre. Ou de buts inscrits dans le Money Time. De nombreuses rencontres ce weekend se sont arrêtées à la 98e ou 99e minute. Entre Ankaragücü et Besiktas, le coup de sifflet final a été donné à la 100e minute. Mais le plus surprenant vient après.

Cenk Tosun frappé par un supporter adverse

Besiktas a remporté ce match (3-2) en terres adverses, mais cela n’a pas du tout plu aux supporters locaux. Alors que l’arbitre de la rencontre vient tout juste de siffler la fin du match, de nombreux joueurs sont au niveau du rond central en train de discuter. Mais soudain, un supporter adverse se dirige en leur direction à toute vitesse et honore “The King” Éric Cantona, en assenant un véritable high-kick à l’avant-centre stambouliote, Cenk Tosun. Ce dernier ne semblait pourtant pas visé au ralenti. C’est le milieu et numéro 8, Salih Ucan, qui aurait dû subir le coup. Mais son coéquipier est passé derrière lui au mauvais moment.

Seems a Besiktas fan wasnt happy with Cenk Tosun pic.twitter.com/lK7UvHE5eD — Sam (@Afcsammmm) September 4, 2022

Carton rouge pour Josef

Se faire justice soi-même n’est pas permis dans le football, que ce soit lors d’un penalty ou d’un geste d’humeur. Ici, même si cela paraît très sévère, le Brésilien de 33 ans a décidé de maîtriser l’individu ayant frappé son partenaire peu de temps avant. Une attitude pas du tout appréciée par l’arbitre de la rencontre, qui a décidé de lui adresser un carton rouge dans la foulée.

“Peut-être que si je n’avais pas fait ce pas, ce coup de pied aurait atteint la taille de Salih et sa vie de footballeur aurait pu prendre fin. Je n’ai pas compris le carton rouge adressé à Josef. Il y a tellement de policiers et de sécurité. Comment se fait-il que les fans puissent venir vers nous et intervenir avec un coup de pied ? Nous devons les laisser nous frapper et attendre sans se protéger ? On reçoit un carton rouge quand nous nous protégeons. Josef a reçu un carton ridicule. Un de nos meilleurs joueurs ne sera pas avec nous pendant 3-4 matches à cause d’un tel fan” a livré Cenk Tosun, sain et sauf malgré ce geste fou.

Ankaragücü – Beşiktaş maçında sahaya atlayan taraftarı Josef de Souza uzaklaştırdı. pic.twitter.com/QQzl7rnLcK — BPT (@bpthaber) September 4, 2022

Les joueurs de Besiktas ont ensuite été raccompagnés au vestiaire sous haute sécurité par de nombreux stadiers. Sportivement parlant, cette victoire donne trois points de plus au leader du championnat, tandis que Ankaragücü est lanterne rouge avec un seul petit point. Buteur lors de la rencontre, Dele Alli a donc goûté à l’ambiance électrique turque. Ici ce n’est pas l’Angleterre.