Mbappé, Messi, Cristiano Ronaldo, Benzema… Haaland a déjà pris rendez-vous pour le Ballon d’Or 2023 !

Si le prochain Ballon d’Or est promis au Français Karim Benzema, les stars du ballon rond sont déjà focalisées sur l’édition 2023. Et Erling Haaland a déjà démarré son travail de sape pour soulever le trophée suprême.

Comme son papa, Erling Haaland porte les couleurs de Manchester City. Un choix du cœur, en plus des intérêts sportifs que représentent le fait d’évoluer sous les ordres de Pep Guardiola et aux côtés de Kevin de Bruyne et Bernardo Silva… Chassé par le Real Madrid, le PSG ou encore le FC Barcelone, le phénomène norvégien a dit oui à City.

Et son choix semble déjà ressembler à un pari gagnant…

Deux triplés consécutifs !

En deux matchs, Erling Haaland a mis tout le monde d’accord… Auteur d’un triplé en moins de 20 minutes contre Crystal Palace (Palace menait City par 2 buts à 0 avant qu’Erling Haaland entre en scène avec 3 buts pour une victoire 2-4 des Citizens…), la gâchette de Guardiola a remis le couvert mercredi soir contre Nottingham Forrest. Cette fois, c’est en 26 minutes montre en main qu’il a réglé trois fois la mire… Avec ce deuxième triplé, Haaland explose déjà tous les records de Premier League… A 22 ans, il est devenu le plus jeune joueur à inscrire deux triplés en Premier League. En seulement 5 matchs, Erling Haaland égale des cracks du championnat anglais dans le classement des joueurs ayant inscrits deux triplés, comme Riyad Mahrez (10 saisons), Sadio Mané (8 saisons), Gareth Bale (7 saisons) ou encore Eden Hazard (7 saisons). En comparaison, Erling Haaland fait également mieux qu’un certain Sergio Aguëro lors de ses débuts à Manchester City. En 5 matchs, l’Argentin avait marqué 8 buts (un doublé et un triplé). Avec 9 buts et une passe décisive, Erling Haaland est déjà au-dessus de la légende. Tout simplement exceptionnel !

Sergio Agüero’s first five games at City: ⚽⚽

❌

⚽

⚽⚽⚽

⚽⚽ Erling Haaland’s first five games at City: ⚽⚽

❌

⚽

⚽⚽⚽

⚽⚽ pic.twitter.com/niWuq3PVEI — B/R Football (@brfootball) August 31, 2022

Ballon d’Or en vue !

A ce rythme de machine, Erling Haaland veut clairement tout casser pour ses débuts en Premier League et montrer qu’il a fait le bon choix en optant pour Manchester City. Le record du nombre de but en une saison dans le championnat anglais peut trembler, le Norvégien en fait l’un de ses objectifs. Mais il ne s’arrêtera pas à l’Angleterre… En ligne de mire, il y a un trophée qu’il convoite comme tous les cracks du football mondial : le Ballon d’Or. Cette année, il est promis au Français Karim Benzema, qui a tout écrasé en 2021-2022. Le verdict ne fait plus l’ombre d’un doute, notamment depuis la victoire du Real Madrid lors de la Supercoupe, avec un but de KB9. Mais pour 2023, Karim Benzema, Lionel Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo ou encore Kylian Mbappé sont prévenus : ErlingHaaland sera là !