Manchester United / Cristiano Ronaldo : L’histoire qui va très mal finir…

Le remariage entre Cristiano Ronaldo et Manchester United tourne à la catastrophe. Et après l’interview choc de CR7, on voit mal comment les deux parties vont réussir à se quitter en bon terme cet hiver.

C’est l’un des dossiers chauds du moment dans le milieu du football. Entre Manchester United et Cristiano Ronaldo, rien ne va plus. Déçu de sa nouvelle expérience dans le club qui l’a vu naître, le Portugais ne se plaît plus, alors que le club n’est pas engagé en Ligue des champions cette année. Depuis le début de la saison, le quintuple vainqueur du Ballon d’Or est inexistant et a fini par être mis à l’écart, tant son comportement n’est plus du tout en adéquation avec le bon déroulement de la saison sportive. Le départ est donc annoncé depuis plusieurs semaines.

Eusebio a 9 buts en Coupe du monde et vous 7, vous pouvez le battre ? Cristiano Ronaldo : "Bon défi, je respecte beaucoup Eusebio, il compte bcp pour tous les Portugais. Gardez-le dans vos cœurs, c'est une personne incroyable, mais si j'en ai l'occasion je battrais ce record."❤️ pic.twitter.com/ASI1wcCVf2 — Gio CR7 (@ArobaseGiovanny) November 16, 2022

Une interview alarmante

Interrogé récemment, Cristiano Ronaldo a fait des révélations fracassantes à propos du club et a tenu des propos très durs envers les dirigeants de Manchester United notamment. Il a ainsi soutenu qu’il n’a « pas de respect pour lui (Ten Hag) parce qu’il ne montre pas de respect envers moi ». Cette interview n’a pas mis longtemps avant de faire le tour de l’Angleterre et du monde. Le Portugais s’est encore plus mis tout le monde à dos en tenant de tels propos, alors que la question de son départ ne se pose même plus.

😳 Manchester United vient d’enlever les images de Cristiano Ronaldo sur la devanture d’Old Trafford.pic.twitter.com/B16INC2E9H — Cerfia Foot (@CerfiaFoot) November 16, 2022

Un départ nécessaire

A 37 ans, Cristiano Ronaldo aura forcément du mal à trouver un nouveau club, même s’il est l’un des plus grands champions de l’histoire de ce sport. Ces derniers mois ne vont pas en son sens et peu de clubs peuvent aussi se permettre d’investir beaucoup d’argent pour le recruter. Mais Manchester United a vraiment besoin de le voir partir prochainement, pour oublier cette mauvaise période. Erik ten Hag, l’entraîneur du club, devrait le mettre à l’écart définitivement pour préserver le côté collectif du groupe. Au sortir de la Coupe du monde, le mercato hivernal devrait donc être très animé cette année.