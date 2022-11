Cristiano Ronaldo au Bayern Munich, c’est crédible !

Alors qu’il connaît des heures difficiles à Manchester, la seule issue pour Cristiano Ronaldo est un départ en janvier. Le Portugais n’est plus du tout à l’aise en Angleterre puisque Manchester United a connu une saison difficile l’année dernière qui ne lui permet pas de participer à la Ligue des champions cette année. Si la piste d’un nouveau club s’est beaucoup noircie ces derniers temps en raison de son comportement désastreux envers ses dirigeants et ses coéquipiers, Ronaldo pourrait trouver refuge au Bayern Munich. Le club allemand serait finalement prêt à accepter le quintuple Ballon d’Or dans son effectif, pour combler le départ de la star Robert Lewandowski l’été dernier.

Pas aussi efficace que d’habitude la saison dernière, Cristiano Ronaldo n’a rien pu faire pour éviter la sixième place de Premier League à Manchester United, une place synonyme de non-qualification pour la Ligue des champions. Très déçu par la situation, le Portugais s’est senti logiquement frustré de ne pas pouvoir disputer la compétition qu’il adore. Cristiano Ronaldo a donc tout fait pour essayer de quitter Manchester, jusqu’à avoir un comportement complètement détestable. En conflit total avec ses dirigeants, il est mis à l’écart depuis quelques semaines et devrait partir en janvier pour que la situation s’arrange. Mais à 37 ans, il est forcément plus difficile de trouver un nouveau club, surtout avec ce comportement, même pour un joueur de cette taille.

Cristiano Ronaldo is the first person in history to hit 500M followers on Instagram 📈 pic.twitter.com/iFLCdMKttx

— B/R Football (@brfootball) November 21, 2022