Cristiano Ronaldo fait encore le buzz, le phénomène devient mondial !

Dans une situation très compliquée à Manchester United, Cristiano Ronaldo a rectifié le tir en marquant lors de sa dernière rencontre en League Europa. L’occasion pour CR7 de dévoiler une nouvelle célébration qui fait depuis le tour du monde…

Cristiano Ronaldo vit la pire des saisons de sa carrière. A 37 ans, l’idole portugaise est régulièrement mise de coté par son entraîneur à Manchester United, Erik ten Hag. Après avoir voulu partir l’été dernier, CR7 semble puni par son coach, qui ne l’utilise que pour des bouts de match. De nouveau titularisé en Europa League la semaine dernière, Cristiano Ronaldo a également retrouvé le chemin des filets pour inscrire le troisième et dernier but mancunien (3-0). La star a profité de l’occasion pour inaugurer une nouvelle célébration, les deux mains jointes et apposées sur le ventre.

On ne saute plus en l'air maintenant ? #CristianoRonaldo pic.twitter.com/d1Um7WXPn7 — Monsia Kaled (@monsiakaled7) October 28, 2022

La célébration de CR7 devient virale

En quelques jours, la célébration de Cristiano Ronaldo s’est répandue comme une traînée de poudre. Sur les terrains du monde entier, amateurs, jeunes et même professionnels ont repris la gestuelle de l’idole. Comme à son habitude, CR7 fait le buzz et peut ainsi mesurer, une fois de plus, sa cote de popularité. Comme aucun autre joueur au monde, Cristiano Ronaldo dispose d’une puissante marketing et commerciale hors du commun.

Cristiano Ronaldo's new celebration has taken over 😌 pic.twitter.com/bBNrxHBvSt — ESPN FC (@ESPNFC) October 31, 2022

Certains joueurs, professionnels, ont même semblé vouloir rendre hommage à CR7 pour leur apporter un soutien. Et pour d’autres, comme en NBA, c’est une manière de lancer un clin d’oeil à la star portugaise. Après leur victoire le week-end dernier, les Grizzlies sont venus au micro et caméra pour un petit “Siuuuuuu”, signature de Cristiano Ronaldo à l’occasion du Ballon d’Or, devenue mythique.

La victoire des Grizzlies célébrée façon Cristiano Ronaldo. L'influence est gigantesque même en NBA. pic.twitter.com/3iMejPllLH — Gio CR7 (@ArobaseGiovanny) October 28, 2022

Une villa XXL pour se donner du baume au coeur

Dans trois semaines, Cristiano Ronaldo va ouvrir un chapitre bien différent de sa saison 2022-2023. Loin de Manchester United, au Qatar, le leader de la Seleçao va tenter de décrocher sa première Coupe du Monde. Un objectif ultime pour son dernier Mondial… Mais avant cela, la star s’est fait un petit plaisir. Une “petite villa” à 21 millions d’euros, la plus chère qui existe au Portugal.

Cristiano Ronaldo vient d'acheter la villa la plus chère du Portugal, estimée à 21M€. 💸😯 La demeure s'étendrait sur 2.720 mètres carrés. (@marca) pic.twitter.com/eUb5Qcg0SM — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) October 31, 2022

Pour le moment, Cristiano Ronaldo ne peut pas encore en profiter puisque sa petite acquisition est encore en travaux. Elle se situe près de Lisbonne, à Cascais, dans le quartier le plus prestigieux de la ville. Au moment de raccrocher les crampons, il aura de quoi s’occuper…