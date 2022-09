Cristiano Ronaldo au PSG, que s’est-il vraiment passé entre CR7 et Paris cet été ?

Sur le départ à Manchester United, Cristiano Ronaldo a vu son nom évoqué du côté du PSG. Avec un agent très proche du club parisien, le dossier aurait clairement pu être concret. Que s’est-il vraiment passé ? Média Foot vous dit tout.

En fin de carrière à 37 ans, Cristiano Ronaldo peine à trouver un club. En difficulté à Manchester United, il ne pourra pas participer à la plus belle des compétitions cette saison, les Red Devils ayant terminé sixièmes de Premier League la saison dernière. Le quintuple vainqueur du Ballon d’or est en plein doute et voulait absolument quitter Manchester. La mauvaise ambiance qu’il met dans le vestiaire depuis des mois agace les dirigeants, qui ne trouvent pas de solution. Ainsi, il aurait demandé à son agent de lui trouver un bon point de chute pour relancer sa fin de carrière. Jorge Mendes, célèbre agent de joueurs, aurait parfaitement pu le proposer le PSG, sachant qu’il connaît bien Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos. Capable de faire partir Cristiano Ronaldo n’importe où, il a tenté tout l’été de trouver une solution pour la star.

Il y a un an aujourd’hui, Cristiano Ronaldo faisait officiellement son retour. 🐐 #MUFC pic.twitter.com/rRhtxJqXJQ — Manchester United (@MUnitedFR) August 31, 2022

Cristiano Ronaldo a été évoqué avec Paris

Maintenant que le mercato d’été est terminé, la question que tout le monde se pose, c’est de savoir si Cristiano Ronaldo a été un sujet pour le PSG ? Selon nos infos, le cas de CR7 a bien été évoqué dans les couloirs du Parc des Princes. Au moment des dossiers Vitinha et Renato Sanches, Jorge Mendes a glissé le nom de son poulain préféré. Proche de Luis Campos, qu’il connait depuis des années, le célèbre agent portugais a ainsi ouvert la porte à une possible opération. Une discussion informelle pour indiquer à Paris que Cristiano Ronaldo était partant et à l’écoute, si jamais les Qataris voulaient exaucer le rêve totalement fou de réunir Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sous le même maillot.

Le PSG n’a pas donné suite

Le PSG a-t-il donné suite au dossier Cristiano Ronaldo ? Pas vraiment. Nos sources indiquent que Luis Campos avait d’autres priorités. Un autre joueur de l’écurie Mendes… Un certain Bernardo Silva ! Paris a dépensé tout son temps et son énergie pour tenter d’arracher sa signature à Manchester City. En revanche, à aucun moment, Paris n’a ouvert la porte au dossier CR7. Comme à l’OM, il n’y a pas eu de dossier Cristiano Ronaldo au PSG.

Ten Hag : “Il y a beaucoup de matches à couvrir. Une fois que Cristiano Ronaldo et Casemiro seront encore plus affutés, ce sera encore mieux, nous n’avons pas seulement besoin d’une équipe, mais d’un groupe.” #MUFC pic.twitter.com/8pPKGNmMXD — Manchester United (@MUnitedFR) September 1, 2022

Amorim dément pour le Sporting

Associé à Chelsea, Barcelone, l’Atletico de Madrid, le Bayern Munich ou encore Naples, Cristiano Ronaldo a également été un sujet du côté du Sporting Lisbonne. Un retour de l’enfant prodigue ? L’entraîneur, Ruben Amorim, a démenti : « Ronaldo est un joueur de Manchester United et il ne m’a jamais été proposé. Il m’était donc impossible de mettre ma démission dans la balance (en cas de venue de Cristiano Ronaldo). D’autres choses m’auraient fait démissionner plus vite ». Décidément, on se demande qui a vraiment voulu signer Cristiano Ronaldo et ses cinq Ballons d’Or cet été !