Cristiano Ronaldo exfiltré au mercato d’hiver, c’est une certitude !

La situation de Cristiano Ronaldo à Manchester United ne peut plus durer. Son départ de Manchester United après la Coupe du Monde est une certitude. Reste à savoir où ira le quintuple Ballon d’Or…

En grande difficulté à Manchester United, Cristiano Ronaldo ne se plaît plus depuis un moment et souhaite quitter le club. De retour dans le club qui a fait naître sa légende, le Portugais n’a pas pu empêcher une sixième place en Premier League, synonyme de non-qualification pour la Ligue des champions. Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a mal vécu cette saison difficile et son comportement n’arrange rien depuis. Désireux de trouver un nouveau club cet été pour se relancer, le Portugais n’a pas trouvé de remplaçant car tout le monde ne peut pas s’offrir un tel joueur, surtout qu’il arrive en fin de carrière…

On est en 2022 et je n’arrive toujours pas à comprendre comment Cristiano Ronaldo a fait ça. pic.twitter.com/jBQoxABxx0 — 🐐🤍 (@Aizant1) November 4, 2022

Une fin de carrière en perdition ?

A 37 ans, Cristiano Ronaldo sait qu’il n’a plus forcément beaucoup de temps avant de raccrocher les crampons. Absent de la Ligue des champions pour la saison, le Portugais veut absolument changer de club pour retrouver cette compétition qu’il aime tant. C’est surtout son attitude qui fait beaucoup parler dans les médias. Parfois mis à l’écart cette saison, Cristiano Ronaldo n’a même plus de geste envers le public au moment de son arrivée ou de sa sortie sur le terrain. S’il n’a pas réussi à trouver un club cet été, sa fin de carrière pourrait être en danger, tant la situation semble difficile.

Un départ cet hiver ?

Mais Cristiano Ronaldo n’a peut-être pas tout perdu : il pourrait quitter Manchester United cet hiver pour un autre grand club d’Europe. En Angleterre, il ne se plaît plus du tout mais il est difficile de savoir où il pourra rebondir ensuite. Le Portugais pourrait être dans le viseur du PSG, le club ne cachant généralement pas son envie de le recruter. En 2019, lorsqu’il était à la Juventus de Turin, Cristiano Ronaldo avait révélé que « la porte est ouverte ». A priori, après la Coupe du monde, on saura vers quel club le Portugais se dirigera…