Le Top 5 des transferts surpayés du mercato estival 2022… Par ici les pigeons !

Si certains ont réalisé de très bonnes affaires à petits prix cet été, ce n’est pas le cas de tout le monde. Voici les clubs qui ont sorti le chéquier un peu trop fort pour des transferts. Et comme souvent, la Premier League occupe pas mal de places de ce Top 5…

1/ Antony, 100 M€ (Manchester United)

Chassé par Manchester United depuis des semaines, Antony a vu les Mancuniens sortir le grand jeu pour son transfert. Le très, très, très grand jeu… Après plusieurs offres repoussées par l’Ajax Amsterdam, qui voulait le conserver, un accord a été trouvé pour un montant de 100 millions d’euros. Bonus compris… Un montant record pour le championnat des Pays-Bas. Estimé à 30/35 millions d’euros par Transfertmarkt, Antony est clairement surpayé par Manchester United. L’attaquant obtient donc ce qu’il voulait, son transfert et à un prix record : « Depuis février, mes agents sont allés à Amsterdam pour informer l’Ajax de mon désir de quitter le club pour relever un nouveau challenge et que certains clubs intéressés arriveraient avec certainement de belles offres avec eux. En juin, j’ai interrompu mes vacances et je suis personnellement venu pour informer les dirigeants de l’Ajax, dont le nouvel entraîneur, à propos de mon souhait de partir et qu’ils devraient considérer cette possibilité parce que c’était un projet sur deux saisons. Je ne demande pas à l’Ajax de me libérer, je demande à l’Ajax de me vendre avec le montant le plus élevé pour un joueur d’Eredivisie ». Après avoir dépensé 90 millions d’euros sur Harry Maguire, plus rien n’arrête Manchester United…

2/ Alexander Isak, 70 M€ (Newcastle)

Son talent est évident. Et le PSG de Luis Campos a regardé à plusieurs reprises ses prestations des derniers mois, avant de miser sur Hugo Ekitike (Reims). Mais Alexander Isak ne vaut pas 70 millions d’euros… A seulement 22 ans, il vient à peine de signer deux saisons convenables avec la Real Sociedad. 17 buts en 2020-2021, son exercice de référence. Mais en 2021-2022, c’est 6 réalisations et 2 passes décisives. 70 millions d’euros pour un tel bilan, il fait bien qu’un club anglais soit à la signature pour accepter un tel montant. Le juste prix d’Isak, c’est 30 à 40 millions d’euros. Et il y a de fortes chances que Newcastle ait fait le bon choix tant l’international suédois a du talent. Mais il y a 30 millions d’euros de trop dans ce transfert.

3/ Matheus Nunes, 45 M€ (Wolverhampton)

Matheus Nunes sort d’une belle saison avec le Sporting Lisbonne. Une de plus. Après le doublé coupe-championnat de 2021, le milieu de terrain portugais confirme son potentiel. Une raison suffisante pour que Wolverhampton, club à l’accent portugais très prononcé, mise sur lui cet été. Estimé à 35 millions d’euros par Transfertmarkt, il part pour 10 millions d’euros de plus. Sans les bonus… Un transfert légèrement vitaminé pour les Wolves, habitués à payer cher les joueurs de Jorge Mendes, qui soigne ce club ami dès que l’occasion d’une vente se présente. A 25 millions d’euros, ça aurait une bonne affaire. A 45 millions d’euros, il va falloir devenir très, très fort sur les pelouses de Premier League.

Même si ça démarre plutôt bien pour lui…

Matheus Nunes prend déjà ses aises en Angleterre. 🇵🇹💎pic.twitter.com/zpssibIBGo — As Quinas 🇵🇹 (@AsQuinasOff) August 25, 2022

4/ Mathys Tel, 20 M€ (Bayern Munich)

Méconnu en France, puisqu’il n’a disputé que sept petits matchs sous les couleurs du Stade Rennais, Mathys Tel a déjà pris le large. A 17 ans, il a signé au Bayern Munich. Et pour cause… Les Bretons ont reçu une proposition de 20 millions d’euros pour leur talent ! Difficile de refuser un tel chèque… Aussi doué et prometteur soit-il, Mathys Tel ne vaut pas un tel montant. Spécialiste des transferts, le site Transfermarkt l’estimait à… 2 millions d’euros ! En espérant qu’il connaisse un autre destin que les pépites françaises venues en Bavière avant lui. Tanguy Kouassi, dernier à avoir tenté le défi, peut en témoigner. Le crack du PSG n’a pratiquement pas joué et vient de partir, cet été, pour le FC Séville.

Mathys Tel titulaire en Coupe d’Allemagne avec le Bayern ! 🇫🇷🔥 https://t.co/N2sfmWPXCM — Pierre Gorce (@pierregorce12) August 31, 2022

5/Marc Cucurella, 70 M€ (Chelsea)

Formé au Barça, Marc Cucurella est l’un des nombreux talents sortis de la Masia. Un prodige qui a mis du temps à éclore. Parti à Getafe tenter de voler de ses propres ailes, c’est à Brighton qu’il a enfin explosé, en Angleterre. Pour succéder à César Azpilicueta, Chelsea a donc misé sur Cucurella. En payant le prix (très) fort : 70 millions d’euros, bonus compris. La plus grosse acquisition de l’été pour des Blues rarement inspirés en matière de transfert… Ravi de ce transfert, Marc Cucurella va tenter de faire taire les critiques sur le prix de l’opération : « Je suis très heureux, c’est une belle opportunité pour moi de rejoindre l’un des meilleurs clubs au monde et je vais travailler dur pour être heureux ici et aider l’équipe ». Pour 70 millions d’euros, il a intérêt à faire mieux que « aider l’équipe » !