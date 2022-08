Manchester United s’active pour Saint-Maximin (INFO Média Foot)

A l’image de Kylian Mbappé, Allan Saint-Maximin a brillé ce week-end et confirmé sa bonne forme du moment. Selon nos infos, il reste très surveillé en cette fin de mercato d’été. Et notamment par Manchester United.

Difficile de passer à côté d’Allan Saint-Maximin en ce début de saison… Sur le terrain, comme en dehors, le Français de Newcastle est partout ! De nouveau très en vue le week-end dernier contre le grand Manchester City de Pep Guardiola (3-3), il a reçu les éloges de son entraîneur, Eddie Howe : « Allan Saint-Maximin a réalisé une très bonne performance. C’était sa meilleure prestation depuis que je le dirige. Il a mis tous les aspects de son jeu en place. Il avait du rythme, il était électrique. Sa prise de décision avec le ballon était très bonne, il a bien défendu. Je pense qu’il a fait une excellente prestation et, dans cette forme, il donne une dimension totalement différente à notre équipe. Il est très important pour nous ».

Rien que ça…

Manchester United pense à Saint-Maximin

A une grosse semaine de la fin du mercato, Allan Saint–Maximin est inévitablement un talent surveillé comme le lait sur le feu. Et selon nos sources, un club réfléchit à miser sur lui… Il s’agit de Manchester United, qui n’a pas encore terminé son marché. Les Mancuniens aiment le profil détonant de Saint–Maximin et n’excluent pas de bouger avant le 31 août. A 25 ans, sous contrat jusqu’en juin 2026, il sera toutefois difficile de sortir ASM d’ici la clôture. Newcastle dispose de moyens financiers importants et Manchester United devra sortir le grand jeu pour se l’offrir.

Je vis ma meilleure vie ici 🖤🤍 https://t.co/4GdilBOEs6 — Allan Saint-Maximin (@asaintmaximin) August 21, 2022

Une star montante en Angleterre

Si Allan Saint-Maximin a laissé de bons souvenirs en Ligue 1, il est surtout en train de devenir une vraie star en Premier League. Ses dribbles, ses accélérations et ses prestations de haut vol parlent pour lui. Mais en dehors des terrains aussi, le Français fait le job. Quand il n’offre pas une montre de luxe à un fan qui lui demandait simplement un autographe, il envoie un message à Didier Deschamps sur Twitter (en demandant de regarder ses prestations pour l’équipe de France), avant de supprimer sa publication. Trop tard… Mais l’essentiel est ailleurs. Sur le terrain, Saint-Maximin se fait un nom. Et l’intérêt de Manchester United ne fait que renforcer ce nouveau statut.