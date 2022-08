L’agent de Cristiano Ronaldo prépare une surprise de dernière minute…

En difficulté depuis de nombreux mois à Manchester United, Cristiano Ronaldo peut connaître une fin de carrière terrible pour son talent. Mais signe de la grande star mondiale qu’il est, son agent pourrait préparer une surprise pour le Portugais, alors que le mercato se termine dans deux semaines.

Il est sorti du silence sur les réseaux sociaux. Cristiano Ronaldo, en difficulté à Manchester United, pourrait manquer la Ligue des champions lors de la saison 2022-2023 s’il ne parvient pas à changer de club. Le quintuple vainqueur du Ballon d’or semble être au bord du gouffre en Angleterre, et entraîne dans sa chute l’un des clubs les plus emblématiques de Premier League. Quoi qu’il en soit, CR7 a annoncé qu’il allait s’exprimer dans quelques semaines pour « connaître la vérité » sur son expérience à Manchester et son avenir. Snobé par les plus grands clubs d’Europe car son transfert coûte très cher, Ronaldo a prouvé qu’il a toujours une solution.

A deux semaines de la fin du mercato, une surprise est loin d’être exclue.

Une situation difficile

Le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United après ses débuts dans le club anglais de 2003 à 2009 ne se passe pas très bien. Sixième l’an dernier du championnat, le club ne joue pas la Ligue des champions cette année et CR7 a déjà manifesté son envie de partir. Passant match après match de prestations peu convaincantes récemment, le Portugais paraît presque déprimé sur la pelouse. Sa mauvaise attitude déteint sur ses coéquipiers et le club est en crise. Dernier après les deux premières journées de Premier League, Manchester United inquiète et le départ de Cristiano Ronaldo pourrait permettre au club de se relancer. Ce dernier n’attend qu’une chose, d’être enfin libre, même si trouver un club capable de l’accueillir semble très compliqué. A 37 ans, la fin de carrière du Portugais est en danger.

🔴 Jorge Mendes ferait pression pour que Dortmund fasse un offre pour Cristiano Ronaldo ! ❌ Ronaldo ne souhaiterait pas rejoindre le Sporting ! (@JacobsBen) pic.twitter.com/uT2rDQ4586 — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) August 18, 2022

Une énorme surprise à venir ?

Ne prenant même plus le temps de saluer ses supporters à chaque entrée sur le terrain, Cristiano Ronaldo semble décidé à s’expliquer. Mais on le sait, rien n’est jamais fini avec le meilleur buteur de l’histoire du football. Son célèbre agent Jorge Mendes est capable de lui donner la possibilité de se relancer dans un nouveau grand club européen. Réponse peut-être dans les dernières heures du mercato, le 31 août 2022, tant le suspense risque d’être grand. De son côté, le Portugais a promis de révéler tout ce qu’il a sur le cœur. Son objectif est sans doute de pouvoir jouer la Ligue des champions, une surprise du mercato peut donc arriver à la fin du mois.