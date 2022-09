Après le penaltygate du PSG, c’est l’heure de Mbappé ! La Juventus peut commencer à trembler…

Alors que des inquiétudes avaient émergé autour de Kylian Mbappé après la polémique du penaltygate, l’arrivée de la Ligue des champions dans le calendrier pourrait permettre au Français d’enfin lancer sa saison. Un vrai plus pour le PSG

Parfois critiqué pour son attitude, Kylian Mbappé avait inquiété tout le monde lors du match face à Montpellier lors de la deuxième journée de Ligue 1. Le champion du monde 2018 avait raté un penalty avant de venir discuter avec Neymar lorsque le Brésilien a obtenu à son tour un penalty, qu’il avait marqué. Dégoûté, le Français s’était même arrêté en pleine action, non satisfait qu’on ne lui fasse pas la passe. Cette attitude avait provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux et Neymar avait même liké des tweets allant dans son sens, ce qui laissait indiquer que la relation entre les deux stars est plutôt glaciale.

Un début en dents de scie

Après sa décision de rester au PSG en fin de saison dernière, Kylian Mbappé a bien participé au festival parisien depuis le début de la saison de Ligue 1. Mais cette histoire a beaucoup refroidi les fans puisque son attitude lors du penaltygate a déçu. Pourtant les choses étaient bien établies par Christophe Galtier : Neymar en un, Mbappé en deux pour les penalties.

Neymar qui enlace Mbappé apres qu'il lui ait offert le penalty. Magnifique !



Le Français avait rassuré la semaine suivante lors du spectacle contre Lille, où il a marqué trois buts, égalant au passage le record du but le plus rapide de l’histoire du Championnat de France, en 8 secondes. Les deux coéquipiers étaient même apparus très complices pendant le match, réalisant une énorme performance. Depuis, les choses semblent réglées puisque lors du match nul contre Monaco, Mbappé et Neymar ont échangé lors du penalty à tirer et se sont mis d’accord en discutant.

Vers un gros coup en Ligue des champions ?

Maintenant que la saison en Ligue 1 a bien débuté pour le PSG, Kylian Mbappé peut se tourner vers la Ligue des champions. Les Parisiens sont de sérieux candidats à la victoire cette année avec la forme actuelle des joueurs et peuvent espérer briller. Le Français retrouvera donc la plus belle des compétitions, dans laquelle il a déjà inscrit 27 buts en 44 matches depuis son arrivée au PSG. Meilleur buteur de Ligue 1 depuis quatre ans, Mbappé peut vraiment lancer sa saison mardi prochain face à la Juventus. Véritable prodige, le champion du monde bat des records de précocité dans cette compétition. Et il n’y aucune raison pour que cela s’arrête…