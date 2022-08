Mbappé, Neymar… Ce divorce que le PSG n’avait pas prévu au programme !

C’est l’affaire qui refait surface depuis le week-end dernier : la relation entre Mbappé et Neymar est au point mort. Les résultats sont excellents mais un problème de taille attend le PSG dans les prochaines semaines. Une situation de crise entre deux des trois grandes stars du club de la capitale pourrait avoir lieu.

C’est le penaltygate qui a ravivé les rumeurs de la mauvaise relation entre Neymar et Mbappé. Après un match très maîtrisé des Parisiens durant lequel on a vu les deux stars discuter lors d’un penalty, le Brésilien a poursuivi après le match en likant des tweets d’internautes qui disaient qu’il tirait mieux les penalties que le Français. Bougon pendant le match, Kylian Mbappé semblait agacé de la situation, à l’image de cette action qu’il a laissée tomber en s’arrêtant de jouer en plein milieu du terrain. Pour le PSG, la situation est presque urgente car si les résultats sont très bons, la tension pourrait continuer à augmenter entre les deux stars parisiennes.

Ils ne se supporteraient plus

Ce match à Montpellier ne serait que le résultat d’une relation tendue qui dure depuis plusieurs semaines voire mois déjà. Les récentes informations indiquent que Neymar aurait été mis au courant que Mbappé souhaiterait son départ du Paris Saint-Germain. Le Français aurait demandé à la direction le départ du joueur brésilien et depuis, rien ne va plus. L’année dernière, le club de la capitale était prêt à se séparer de Neymar et ce penaltygate ne fait que raviver la flamme. Christophe Galtier pourrait connaître des difficultés dans les semaines à venir car deux joueurs qui ne se supportent plus risquent de mettre à mal l’équilibre du groupe. La mère du champion du monde français s’est vue rassurante mais une réunion entre les deux joueurs et la direction aura lieu à la fin de la semaine.

Christophe Galtier sur Mbappé/Neymar 🎙🔴🔵 : « C’était un épiphénomène on a discuté avec Ney et Kylian le lendemain » Tout est réglé ✅ (🎥 @psgcommunity_ ) pic.twitter.com/sHwoyGabMX — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) August 19, 2022

De la place pour 2 stars seulement ?

Selon les proches de Kylian Mbappé, le fait de jouer avec trois grandes stars internationales serait compliqué. Avec l’arrivée de Lionel Messi, le Français aurait préféré la compagnie de l’Argentin pour avancer. Selon lui, Neymar serait légèrement en retrait face au talent de Messi et il aurait déjà passé assez de temps avec le Brésilien pour apprendre un maximum de choses. De son côté, Luis Campos a dû taper du poing sur la table pour calmer les deux joueurs. La relation entre les deux à l’heure actuelle semble être au point mort et un retour à la normale semble compliqué. L’objectif européen de la Ligue des champions est évidemment dans toutes les têtes et la direction du PSG va devoir trouver des solutions pour régler ce problème inattendu.