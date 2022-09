Cette image de Lionel Messi qui fait chavirer le cœur des Parisiens…

Lors du match de Ligue des Champions contre la Juventus, le Parc des Princes est entré en fusion. Suffisamment que Lionel Messi reste bouche bée devant l’ambiance extraordinaire des supporters parisiens. Regardez.

Quitter le Barça a été douloureux. Pendant longtemps. Lionel Messi avait prévu de passer toute son extraordinaire carrière en Catalogne. Mais faute d’avoir les moyens de payer le salaire de l’Argentin,Barcelone l’a laissé partir. Non sans avoir dépensé une fortune, un an après son départ… Autre sujet ! Mais pour le PSG, il a été difficile de récupérer cette âme en peine, nostalgique d’une époque passée. Pour sa première saison à Paris, en manque de préparation et touché psychologiquement, Messi a été moyen. Loin de ses standards habituels, malgré quelques petits coups de magie pour servir Kylian Mbappé. Mais après un an d’adaptation, ça y est, enfin.

Lionel Messi est Parisien !

Le duo avec Neymar de retour !

Sur le terrain, ça se voit, Lionel Messi n’est plus le même homme. Mieux préparé, l’Argentin court, distribue et marque. On le voit même effectuer des pressings et des replis défensifs ! L’effet Galtier ? Pas impossible. Les deux hommes semblent avoir une bonne relation depuis l’arrivée de Christophe Galtier à Paris. Et avec ses compères d’attaque, Kylian Mbappé et Neymar, l’entente progresse à vue d’œil. Notamment avec le Brésilien, qu’il trouve dès qu’il le peut, dans les meilleures situations. La paire qui a fait les beaux jours du Barça, en compagnie de l’incontournable Luis Suarez, pourrait être clairement de retour… Dans un registre différent de Suarez, Mbappé pourrait apporter plus de profondeur, de vitesse et d’efficacité

Un pas en arrière pour admirer le spectacle

Bien dans ses chaussures, Lionel Messi l’est également dans sa tête. Il semble enfin avoir accepté l’idée de cette nouvelle vie parisienne. Et il y a des signes qui ne trompent pas. A l’occasion du match contre la Juventus Turin, remporté 2-1 par le PSG, Lionel Messi a pu découvrir le potentiel extraordinaire du Parc des Princes. Jusqu’à présent, il a davantage goûté aux sifflets d’un public mécontent des prestations collectives, qui a pris en grippe Messi et Neymar car ils incarnent le projet et leur rendement laissait à désirer. Mais cette saison est différente. Nouveau projet, nouvel état d’esprit. Et dans un Parc des Princes tout acquis à la cause de ses joueurs, c’est une ambiance dantesque qui a inondé la rencontre Paris – Juventus. Et le roi Messi, du haut de ses six Ballon d’Or, n’en n’a pas perdu une miette… Au moment de l’hymne de la Ligue des Champions, l’Argentin s’est autorisé un petit pas en arrière somptueux pour profiter du spectacle.

Le Parc des Princes le “ vrai ”

« encore envie d’y croire »

Messi « n’avait jamais vu ça » Paris c’est nous 🔴🔵 pic.twitter.com/j164Ukz4Vc — Mazen 🇪🇬⚜️🇫🇷 (@mazenpsg93) September 11, 2022



Lionel Messi n’est pas le seul à avoir profiter du spectacle et de cette ambiance hors du commun. Au sortir du match, Neymar a confié : « Mon stade préféré en Ligue des Champions ? J’ai joué dans tellement de stades… Mais le Parc des Princes, quand il est plein et que les supporters sont derrière nous, c’est très difficile de nous battre ». La paix est déclarée. Les monstres sacrés du PSG vont enfin pouvoir en profiter… Et nous aussi !