Après Cristiano Ronaldo/Messi, un nouveau duel de légende se prépare !

Après avoir marqué le début des années 2000, la rivalité entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi pourrait très vite glisser vers un duel opposant Kylian Mbappé à Erling Haaland. Et les deux monstres du moment sont déjà à pied d’œuvre pour se concurrencer…

Alors que les deux champions arrivent en fin de carrière, une nouvelle rivalité peut voir le jour entre deux stars. Erling Haaland et Kylian Mbappé auraient pu rejoindre le Real Madrid dans une équipe déjà bien fournie, et on ne peut qu’imaginer les étincelles que leur association aurait pu produire. Mais c’est à distance que les deux jeunes prodiges du football livrent leur duel, l’un toujours au PSG et l’autre désormais à Manchester City. Si leur rivalité n’a pour l’instant rien de comparable à Messi et Ronaldo, les deux joueurs font déjà bien souvent trembler les filets.

⚽️⚽️ Mbappé ⚽️⚽️ Haaland ⚽️⚽️ Lewandowski Les machines à buts règlent leurs comptes à distance. ⚡️ pic.twitter.com/qnwSbRYsAF — Actu Foot (@ActuFoot_) September 7, 2022

Deux futures légendes

Ils ont débarqué en Europe encore très jeunes mais ils se sont montrés très efficaces. Kylian Mbappé et Erling Haaland font partie aujourd’hui des meilleurs joueurs en Europe même si le Français semble avoir de l’avance sur son rival. Champion du monde avec la France en 2018, il sera sans doute la principale attraction de la nouvelle campagne lors de la Coupe du monde au Qatar dans deux mois.

Avant c’était Cristiano Ronaldo face à Lionel Messi mais maintenant place a la nouvelle rivalité qui va réagir le football pour les 10 prochaines années c’est-à-dire Haaland face à Mbappé C’est des maintenant qu’il faut choisir de quelle côté vous êtes ✨ pic.twitter.com/ul3N0DjaVE — KYKY ©️ (@aws_gms) September 11, 2022



Et quand on voit le potentiel des deux, on se dit que cette rivalité peut durer longtemps, alors qu’ils ont encore 22 et 23 ans. Dans les prochaines années, ils pourraient se livrer des batailles mémorables sur les terrains d’Europe en multipliant les performances de haut vol.

Duel à distance en Ligue des champions

S’ils sont tous les deux évidemment un élément indispensable dans l’effectif de leur équipe, Mbappé et Haaland montrent toute l’étendue de leur talent lors des soirées de Ligue des champions. Comme une réponse entre eux, ils enchaînent les belles performances en Europe. Tous les deux buteurs à deux reprises lors de la première journée de Ligue des champions, les deux rivaux ont parfaitement entamé leur saison avec leur club. Après avoir assisté au duel épique entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pendant près de 15 ans, c’est une nouvelle ère qui s’ouvre avec deux nouveau géants en herbe nommés Haaland et Mbappé. Deux monstres de précocité qui semblent suivre les traces de leurs idoles. Si Karim Benzema soulèvera le prochain Ballon d’Or, il y a de fortes chances que les suivants soient l’objet de toutes les convoitises pour le duo Haaland/Mbappé. Avec un avantage certain pour la star du PSG qui s’appelle… l’équipe de France !