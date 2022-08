Messi jette un très gros froid sur son avenir au PSG ?

Si Kylian Mbappé a profité de ses jours de repos pour aller à Madrid, Lionel Messi, lui, est allé honorer une opération commerciale du côté de… l’Arabie Saoudite. Un choix qui pourrait clairement compromettre son avenir au PSG ?

La présence qatarie au PSG n’est pas uniquement un choix sportif.

C’est aussi un investissement pour l’image et le fameux « soft power », très utilisé par les nouveaux pays émergents du Moyen-Orient pour s’offrir une notoriété internationale par le biais du sport. Dans ce contexte, sport et géopolitique s’entremêlent très souvent.

Et il n’est pas rare de voir des inimitiés politiques s’inviter sur le terrain du sport, la rivalité entre le PSG et Manchester City étant le meilleur exemple. D’un côté, Paris et ses investisseurs qataris. De l’autre, City et ses fonds venus des Emirats Arabes Unis.

Deux pays qui s’opposent dans leur région et qui rivalisent pour tenter de mieux exister que le voisin en courant après les titres et la célèbre Ligue des Champions. Lorsqu’on connaît cette importance d’image et de géopolitique, difficile de ne pas mettre cela en perspective dans le dernier déplacement de Lionel Messi, star du PSG.

L’Argentin vient d’effectuer un déplacement en Arabie Saoudite, autre pays « ennemi » du Qatar.

Lionel Messi devient officiellement ambassadeur du tourisme saoudien ! 🇸🇦 (@SaudiTourism) pic.twitter.com/IoHTGUr7im — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) May 10, 2022

Incident diplomatique en vue ?

Lionel Messi a accepté d’être l’ambassadeur du tourisme en Arabie Saoudite. Et pour officialiser cela, l’Argentin a profité des jours de repos accordés par Mauricio Pochettino pour se déplacer jusqu’à Djeddah. Un voyage qui pourrait faire beaucoup de bruit du côté de Doha…

Lionel Messi est une égérie du PSG et le voir défendre les intérêts de l’Arabie Saoudite pourrait clairement devenir problématique. Incident diplomatique en vue ?

Lionel Messi est trop important pour que le scandale éclate publiquement. Mais en coulisses, l’Argentin vient peut-être de jeter un gros froid sur son avenir.

Auteur de prestation très décevantes pour sa première saison au PSG, il ne soigne clairement pas son cas aux yeux de ses dirigeants. Avec un salaire de 30 millions d’euros par saison, l’Argentin a trouvé une jolie porte de sortie après le FC Barcelone. Ce « poste » d’ambassadeur, grassement payé, est sûrement une erreur stratégique de sa part.

Il faudra clairement surveiller son cas cet été. Même s’il est peu probable qu’un club puisse accepter de payer un transfert et son salaire XXL pour se l’offrir…