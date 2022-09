Clap de fin pour Cristiano Ronaldo, un transfert se dessine pour janvier !

Mis de côté à Manchester United, Cristiano Ronaldo n’a pratiquement plus aucun soutien au club comme dans le vestiaire. Son transfert après la Coupe du Monde prend de plus en plus d’ampleur.

D’ordinaire, ce sont les buts que comptent Cristiano Ronaldo. Buts et passes décisives, unique obsession du quintuple Ballon d’Or portugais… Mais cette saison est différente. Totalement différente. CR7 compte désormais, sur les doigts d’une main, les fois où il est titulaire avec Manchester United. Son entraîneur, Erik ten Hag, ne lui fait plus confiance. Et se contente de le faire entrer après l’heure de jeu. Comme s’il cherchait à le punir d’avoir voulu partir durant tout l’été…

Cristiano Ronaldo est arrivé à un total de 815 buts dans son immense carrière ! ⚡️🇵🇹 Pour se rendre compte, il faudrait que Kylian Mbappé inscrive 48 buts par saison jusqu’à ses 35 ans pour égaler le record du portugais. 👀 (@telefoot_TF1) pic.twitter.com/q5JHD2u13n — Adeptos (@AdeptosFR) September 11, 2022

Cristiano Ronaldo va mal ?

A 37 ans, Cristiano Ronaldo ne s’attendait certainement pas à une telle situation pour sa fin de carrière. C’est peut-être parce qu’il craignait de se faire mettre au placard par ten Hag qu’il a voulu partir… Joker de luxe, il ne trouve pas le rythme habituel qui est le sien et encore moins le rendement. Et cette situation ne lui convient pas. Au point d’en souffrir ? Ces derniers jours, Cristiano Ronaldo est apparu aux côtés d’un éminent psychologue, le Docteur JB Peterson, dont la renommée est mondiale.

Tout sauf un hasard…

🚨 Cristiano Ronaldo a rencontré l’un des meilleurs psychologues au monde – Dr Jordan B. Peterson… 👀 Peut-être que oui, c’était juste une rencontre normale ou d’affaires. pic.twitter.com/oygdMSaV57 — Football.ci ⚽️ (@Footci) September 11, 2022

Transfert en vue !

Mais le calvaire de Cristiano Ronaldo pourrait bientôt prendre fin. En effet, du côté de Manchester United, on a compris que la situation ne pouvait pas durer. Dirigeants, mais également joueurs, poussent ouvertement pour son départ à l’hiver. Après la Coupe du Monde, il sera donc clairement question d’un transfert pour Cristiano Ronaldo. Et Manchester United ne freinera pas le dossier. S’il faut le laisser partir pour zéro, a priori, il n’y aura pas de souci. Jorge Mendes, qui a déjà tenté de le mettre partout en Europe l’été dernier, va pouvoir repartir en quête d’un club. Avec un peu plus de facilité cette fois. Sans transfert et avec le soutien de Manchester United, ça sera plus facile…