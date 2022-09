PenaltyGate, Affaire Pogba, Jet Privé… Ça commence à faire beaucoup pour Mbappé !

Habitué aux coups d’éclats sur le terrain, Kylian Mbappé enchaîne les polémiques hors pelouse depuis le début de l’année. Le signe que sa carrière dérape ?

S’il a largement participé au festival du PSG lors de ce début de saison, Kylian Mbappé connaît une entame d’exercice 2022-2023 mouvementée. Si son talent est toujours indéniable sur le terrain, quelques polémiques ont vu le jour ces derniers temps le concernant. Le Français, de plus en plus touché par les critiques, devrait se tenir à carreaux s’il ne veut pas que sa carrière prenne un mauvais virage. Alors que le PSG a bien lancé sa campagne en Ligue des champions face à la Juventus, avec un grand Kylian Mbappé auteur d’un superbe doublé, il n’a clairement pas besoin d’une nouvelle polémique en ce moment. De là à perturber l’équilibre du groupe parisien, pas encore, mais il faudra faire attention.

Les polémiques ternissent la réputation de Mbappé

Sur le plan sportif, il n’y a pas photo. Malgré un début un peu mitigé, Kylian Mbappé réalise une belle saison et l’a prouvé en retrouvant par la grande porte la Ligue des champions. Mais sur et aussi en dehors du terrain, les polémiques commencent à émerger du côté du Français, dont la réputation se voit légèrement entachée à chaque fois. Si les hostilités ont débuté lors du match face à Montpellier, où Mbappé a raté son penalty avant de venir discuter avec Neymar lorsque le PSG en a obtenu un autre, on pensait que la relation entre les deux stars s’était apaisée. Plus récemment, le nom du Français a été cité dans l’affaire Pogba par le frère de ce dernier dans des vidéos mêlant marabout et tentative d’extorsion. Mbappé a répondu en prenant la défense de son ami en Equipe de France, en déclarant « lui faire confiance ».

Attention à la polémique de trop !

Sa carrière pourrait virer au cauchemar si les mauvaises sorties continuent. Son attitude sur et en dehors des terrains fait beaucoup parler. Lors du match face à Montpellier, il avait témoigné son mécontentement en boudant clairement une action, s’arrêtant en plein milieu du terrain. Mais c’est cette nouvelle polémique qui fait parler de lui. En conférence de presse avant PSG – Juventus, Kylian Mbappé était présent aux côtés de Christophe Galtier pour répondre aux questions avant la Ligue des champions. Après une question où l’on reprochait le déplacement de l’effectif en jet privé plutôt qu’en train à Nantes le week-end dernier, les deux hommes ont échangé un regard avant que le Français n’explose de rire, ce qui en dit long sur son point de vue sur la question. Mbappé devrait faire attention à ce que les polémiques ne s’enchaînent pas trop, sa carrière pourrait être en danger. D’autant plus que la communication, comme le terrain, est un point fort.