Neymar/Mbappé, la hache de guerre définitivement enterrée ?

C’est probablement le démarrage le plus impressionnant de l’histoire du Championnat de France. Le PSG a encore ébloui grâce à son formidable trio Messi-Neymar-Mbappé. Si les deux derniers cités avaient inquiété le week-end dernier après le penaltygate, le match face à Lille apparaît comme une véritable réconciliation.

Tout le monde s’enflamme pour la « MNM » (Mbappé, Neymar, Messi) et à juste titre ! Auteurs d’un début de saison incroyable avec 17 buts en trois matches (21 si on compte le trophée des champions remporté 4-0 contre le FC Nantes), le PSG prend doucement la direction d’une saison record. Malgré les inquiétudes liées à la relation tendue entre ses stars, le PSG a rassuré ses supporters hier en affichant un plan de jeu parfait et un spectacle fou. Une semaine après le penaltygate, qui avait vu Neymar et Mbappé afficher une relation glaciale dans le match face à Montpellier. Cet épisode qui n’avait pas manqué de créer la polémique semble avoir pris fin contre le LOSC, tant les deux intéressés sont apparus complices sur la pelouse.

Une polémique bien gérée

La semaine dernière, Paris gagnait 5-2 après une prestation de haut vol de ses stars. Mais c’est Kylian Mbappé qui avait fait parler de lui en s’arrêtant de jouer en pleine action, comme signe de protestation. Les discussions avec Neymar lors du penalty tiré par le Brésilien ont laissé deviner un certain malaise, alors que le Français voulait se rattraper après son échec plus tôt. En interne, la situation a plutôt été bien gérée par la direction du club parisien, notamment Luis Campos. Le conseiller du club aurait vivement rappelé à l’ordre les deux stars en les réunissant. Leur comportement aurait pu nuire à l’équilibre du groupe mais les choses vont beaucoup mieux.

C’est pour ça Mbappé il a le seum de Neymar, il a l’impression de s’être fait trompé le pauvre pic.twitter.com/MT3yEFTomh — L’Haïtien || Dji🇭🇹 (@dji_djins93) August 20, 2022

Une complicité belle à voir

Alors que la polémique du week-end dernier avait laissé échapper des rumeurs de tensions entre Kylian Mbappé et Neymar, tout semble s’être arrangé sur la pelouse de Lille hier soir. Alors que le Français aurait demandé le départ du Brésilien il y a quelques mois, ne supportant pas plus ses directives, la rumeur aurait atterri dans les oreilles de Neymar et la relation entre les deux stars s’est complètement dégradée. L’exact opposé de ce qu’on a vu hier, où le trio (avec Messi) a été étincelant. Les supporters ont longuement scruté l’attitude de Mbappé et Neymar et on a pu remarquer une magnifique complicité entre les deux. Auteur d’un triplé, Mbappé a même sauté dans les bras du Brésilien au moment d’égaler le record du but le plus rapide de l’histoire de la Ligue 1. Des regards et des gestes complices qui laissent penser que l’orage est passé. Avec une telle confiance retrouvée, nul doute que l’on verra d’autres performances dans le genre dans les semaines à venir.