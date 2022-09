Lille, Francfort, Rennes : Le crash test d’Igor Tudor à l’OM arrive !

L’OM enchaîne une série de trois matches très importants pour la saison. Igor Tudor peut créer une belle série et faire le plein de confiance dans un Vélodrome qu’il peut reconquérir pleinement. L’an passé, l’OM a galère à domicile et il faut que ça change.

Après le premier match contre Tottenham en Ligue des champions, l’OM doit poursuivre sa saison comme il l’a commencé et plusieurs matches importants arrivent. Deuxièmes de Ligue 1 à égalité de points avec le PSG, les Marseillais sont très bien lancés en Championnat et doivent confirmer en recevant à domicile Lille, Francfort pour la deuxième journée de Ligue des champions et Rennes. Igor Tudor, peu apprécié par les supporters et le vestiaire depuis son arrivée au poste d’entraîneur, connaît pour le moment une excellente entame sur le banc au milieu des tensions. Après avoir mis à l’écart Dimitri Payet en début de saison, ses choix ont été critiqués même s’ils n’ont pas porté atteinte aux résultats sportifs pour le moment.

Un début de saison convaincant

Grâce à un nouvel effectif largement reconstruit cet été, l’OM a complètement changé depuis le début de la saison. Igor Tudor peut compter sur plusieurs joueurs de qualité à leur poste, tant en attaque qu’en défense. Et les Marseillais ont prouvé qu’ils étaient capables de réaliser de belles prestations, à l’image du match face à Nice lors de la quatrième journée de Ligue 1. Porté par sa star chilienne Alexis Sanchez, arrivé cet été, et par son capitaine désigné Valentin Rongier, l’OM peut rêver de grand si la bonne dynamique continue. En Championnat comme en Ligue des champions, Igor Tudor a les cartes en main pour faire briller son équipe.

Le calendrier de l’OM 7/09

Tottenham – OM : 21h Canal+ 13/09

OM – Francfort : 21h C+ Foot 4/10

OM – Sporting : 18h45 C+ Foot 12/10

Sporting – OM : 18h45 C+ Foot 26/10

Francfort – OM : 21h Canal+ 01/11

OM – Tottenham : 21h C+ Foot

Un public à conquérir au Vélodrome

Après la défaite à Tottenham, l’OM a maintenant la chance de jouer trois fois d’affilée à domicile. L’occasion parfaite pour Tudor qui doit montrer de quoi il est capable. C’est déjà chose faite contre le LOSC, pour une belle victoire 2-1 et un bloc marseillais qui commence à ronronner à la sauce Tudor. Le patron croate a même montré sa patte en sortant Balerdi après 20 minutes de jeu, l’Argentin ne voyant pas le jour… A présent, il faut confirmer une nouvelle fois à la maison en enchaînant avec la deuxième journée de Ligue des champions contre Francfort. Dans un groupe plutôt abordable, l’OM doit gagner pour prouver que le club est capable d’être compétitif. Pour finir cette série, les Marseillais défieront Rennes au Vélodrome dans le but de conquérir le cœur des supporters et pour lancer définitivement la saison de la meilleure des manières.