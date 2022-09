Messi, Neymar, Mbappé… Le trio magique dispose d’une nouvelle arme cette saison !

Critiqué et même sifflé la saison dernière, le trio magique du PSG est désormais totalement soutenu par le Parc des Princes. Un public et une ambiance de folie qui pourrait clairement être un plus important cette saison. Paris pourrait devenir une forteresse imprenable !

Alors que le PSG perdait en popularité ces dernières années après des campagnes européennes se terminant toujours par une grosse désillusion, cette année le club de la capitale éblouit pour le moment. Auteurs d’un immense début de saison en Ligue 1 avec un festival de buts, les Parisiens sont au-dessus des autres et leur passage en Ligue des champions a été réussi. Christophe Galtier peut compter sur son trio d’attaque phénoménal puisque si Mbappé était très efficace jusque-là lors des saisons précédentes, Messi et Neymar retrouvent des couleurs en ce début de saison. Avec le public acquis à sa cause, le PSG peut réaliser des merveilles cette année.

🤯🔥 Le Parc des Princes qui s’embrase au moment de l’entrée des joueurs ! pic.twitter.com/GsJ3CPMumj — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 7, 2022

Un trio magique insubmersible ?

La grande force du PSG, c’est évidemment son trio exceptionnel composé de Messi, Neymar et Mbappé. Les trois grandes stars du club de la capitale ont bien commencé leur saison et semblent en mesure de travailler de concert pour écraser leurs adversaires cette saison. Ne laissant que très peu de place à un autre buteur, le trio a par exemple marqué six des sept buts lors du spectacle à Lille lors de la troisième journée de Ligue 1.



Efficace et réaliste, le trio peut entamer sa domination à l’échelle européenne, alors que le PSG vient de terrasser son premier adversaire, le plus sérieux sans doute, la Juventus de Turin. Si la forme reste là pour la MNM, le PSG peut rêver de grand cette saison.

Un soutien du public important

Parfois déçu les saisons précédentes, le public parisien est prêt à vibrer et à soutenir ses joueurs cette saison. Grâce à la magnifique entame, les supporters parisiens sont ravis de la tournure que prend la saison. A domicile, les adversaires n’ont qu’à bien se tenir. Pour le moment, le seul match que le PSG n’a pas gagné cette saison (1-1 face à Monaco) s’est déroulé au Parc des Princes mais les stars parisiennes peuvent compter sur un énorme soutien de leur public pour conquérir l’Europe. En début de saison, les joueurs se sont fixé un objectif : rester invaincu toute la saison en Championnat. Plus qu’à espérer la même chose en Ligue des champions…