Le Top 5 des plus beaux transferts de ce mercato estival 2022, un très grand cru !

Cet été encore, le mercato estival a été très animé en Europe. De nombreux grands joueurs ont quitté leur club pour s’engager avec un autre grand club européen, ou d’autres pépites ont rejoint des équipes très reconnues. Retour sur les plus beaux transferts de l’été.

En France, c’est surtout l’OM qui a pu fêter l’arrivée d’une grande star dans son effectif, en la personne d’Alexis Sanchez. Le PSG n’a pas pu concrétiser tous ses espoirs de recruter de grands joueurs alors qu’à l’échelle de l’Europe, certains clubs ont réalisé de gros coups. Et justement, un petit tour d’horizon des meilleurs transferts de l’été s’impose.

1/ Erling Haaland (Manchester City)

Très jeune pépite qui a explosé à Dortmund, Erling Haaland savait que son contrat allait se terminer avec le club allemand. Le Norvégien qui a inscrit 86 buts en 89 matches avec son club n’a pas attendu très longtemps puisque son transfert a été annoncé le premier jour du mercato, le 1er juillet. Depuis le départ de Sergio Agüero, Pep Guardiola avait besoin d’un nouveau numéro neuf pour parfaire son effectif et Manchester City a réalisé un très beau coup en recrutant la pépite norvégienne. Avec un contrat d’environ 60 millions d’euros, il va recevoir le deuxième salaire de Premier League, juste derrière l’inévitable Cristiano Ronaldo. En Angleterre pour cinq ans, il a déjà inscrit neuf buts en six matches avec sa nouvelle équipe. Dont un triplé lors de son dernier match…

En 5 matchs de Premier League, Erling Haaland a déjà marqué autant de triplés que : Sadio Mané

Heug Min Son

Éden Hazard

Gareth Bâle CYBORG

2/ Robert Lewandowski (FC Barcelone)

Quoi de mieux que de relancer la dynamique barcelonaise en recrutant l’un des meilleurs buteurs d’Europe. La star polonaise du football Robert Lewandowski rejoint un autre grand club d’Europe après ses huit années au Bayern Munich. Le joueur de 34 ans était en discussion avec les dirigeants blaugranas depuis quelques semaines avant le début du mercato et son transfert est officialisé à la mi-juillet. C’est un très gros coup pour Barcelone qui a perdu de sa superbe les saisons précédentes, mais Xavi relance bien ce projet et a réussi à recruter Lewandowski pour 45 millions d’euros.

L’engouement des supporters pour l’arrivée de la star est incroyable à voir.

En 3 matchs Lewandowski a inscrit 4 buts soit autant qu'Eden Hazard avec le Real Madrid en 4 saisons

3/ Aurélien Tchouaméni (Real Madrid)

Il n’a pas encore le statut de star internationale mais Aurélien Tchouaméni est bel et bien considéré comme l’un des plus grands talents d’Europe et a fait son entrée parmi les joueurs français les plus chers de l’histoire. A seulement 22 ans, le Français a marqué les esprits à Monaco et s’est illustré en milieu de terrain, ce qui a plu aux dirigeants madrilènes, en vue de remplacer Toni Kroos et Luka Modric, vieillissants.

4/ Casemiro (Manchester United)

C’est l’un des transferts les plus surprenants puisque Casemiro était l’une des pièces maîtresses de l’effectif du Real Madrid. Milieu indissociable du club de la capitale, il avait rejoint les Madrilènes en 2013. Mais le Brésilien s’est bien engagé avec un club en crise en début de saison, Manchester United. Avec les problèmes autour de la situation de Cristiano Ronaldo et des résultats catastrophiques, le club ne disputera même pas la Ligue des champions cette année. Surtout que Casemiro avait prolongé son contrat jusqu’en 2025 avec le Real, alors cette décision a fait beaucoup parler en Europe. Mais le salaire semblait très tentant pour le Brésilien, qui avait aussi besoin d’un autre défi après tant d’années passées dans le même club. Et depuis son arrivée, la situation s’améliore puisque Manchester United a remporté ses deux derniers matches, dont le derby face à Liverpool.

McTominay sur Casemiro : "Apprendre de quelqu'un comme lui qui a à peu près tout gagné est incroyable. C'est un footballeur incroyable qui peut énormément nous aider."

5/ Sadio Mané (Bayern Munich)

Et justement, Liverpool vient de perdre l’un de ses piliers en la personne de Sadio Mané. L’international sénégalais a tout gagné avec le club anglais et tente désormais une nouvelle expérience avec le Bayern Munich. Un sacré palmarès mais une somme pas si élevée pour acquérir Sadio Mané puisque le Bayern n’a versé que 40 millions d’euros. A 30 ans, Mané risque encore de connaître de belles années devant lui et il a déjà inscrit quatre buts lors de ses cinq premiers matches avec les décuples champions d’Allemagne en titre.