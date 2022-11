Mercato : Joao Félix, la fausse bonne idée du PSG…

En perdition du côté de l’Atletico de Madrid, Joao Felix serait sur les tablettes du PSG. Mais avec son armada offensive, Paris n’est clairement pas le club qui peut lui permettre de retrouver temps de jeu, confiance et efficacité.

Mais où en est la carrière de Joao Felix ?

Recruté pour presque 130 millions à l’été 2019, le Portugais devait devenir la tête d’affiche de l’Atlético Madrid, en portant l’attaque des Colchoneros. Quelques années plus tard, le constat est loin d’être satisfaisant. Pas non plus considéré comme un flop, le joueur formé au Benfica n’a pas donné la pleine mesure de son talent dans la capitale espagnole, et semble désormais condamner à jouer les seconds rôles.

Joao Felix à la relance en France ?

Sur les onze dernières rencontres disputées par son club, Joao Felix n’en a démarré qu’une seule, preuve de son rôle désormais plus que limité chez les Colchoneros. Suivi par la Juventus et Manchester United, le prodige portugais voit surtout son nom être associé au Paris Saint-Germain. Une piste flatteuse pour le polyvalent attaquant, qui semble désormais pressé de quitter le navire piloté par Diego Simeone, avec qui le courant ne semble plus passer. Mais le PSG serait-il vraiment une bonne destination pour Joao Felix ?

Un temps de jeu loin d’être garanti à Paris

Si le Portugais souhaite quitter Madrid, c’est avant tout pour retrouver du temps de jeu. Or, la concurrence dans le secteur offensif est sans doute encore plus importante à Paris qu’elle ne l’est chez les Colchoneros. Derrière les intouchables Mbappé, Neymar et Messi, il est bien difficile de se faire une place dans la rotation, et les prétendants y sont déjà nombreux avec Sarabia, Ekitike et Soler. Dans l’effectif parisien, Joao Felix devrait de nouveau se contenter d’un rôle de remplaçant, qui ne lui permettrait pas de retrouver la confiance qu’il cherche. S’il veut avant tout retrouver du temps de jeu, le Portugais serait bien inspiré de se tourner vers d’autres pistes.