Après Wesley Fofana, Leicester rêve de… Gvardiol ! (INFO Média Foot)

Sur le point de vendre Wesley Fofana à Chelsea, Leicester se prend à rêver d’un successeur exceptionnel, considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération : Josko Gvardiol !

L’observatoire mondial du football vient de rendre son verdict. Dans la catégorie des joueurs nés en 2002, les plus prometteurs s’appellent Pedri, Eduardo Camavinga, Piero Hincapie mais surtout, en tête du classement : Josko Gvardiol. A 20 ans, le défenseur de Leipzig fait saliver absolument toutes les grandes écuries européennes. Cet été, Chelsea et Manchester City ont passé leur été à tenter de convaincre Leipzig de le lâcher. Prêts à mettre 80 millions d’euros sur la table, les Blues ont essuyé un refus, pur et simple. C’est dire à quel point Leipzig tient à son joyau…

Joueurs nés en 2002 les plus prometteurs (dans l’ordre) : 1. Joško Gvardiol

2. Piero Hincapié

3. Eduardo Camavinga

4. Pedri (Observatoire du football) pic.twitter.com/EAwSY5v6eJ — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) August 29, 2022

Fofana s’en va…

Sur le point de perdre Wesley Fofana, qui s’en va vers Chelsea justement, Leicester se met en ordre de marche pour trouver un successeur. Et c’est tout naturellement que le nom de Josko Gvardiol revient sur le haut de la pile. En effet, cela fait plus de deux ans que Leicester essaye de le faire venir. Josko Gvardiol et les Foxes se connaissent bien, ils échangent régulièrement. Mais le dossier est complexe… Comment imaginer que Leipzig refuse 80 millions d’euros de Chelsea pour dire oui à Leicester quelques jours plus tard ? Pourtant, Leicester veut tenter sa chance et espère un miracle d’ici le 31 août, minuit.