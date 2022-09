Cristiano Ronaldo à l’OM, la petite blague qui est devenue la plus grande fake news de l’été

Le temps d’un été, les supporters de l’OM ont cru à une incroyable histoire : la signature de Cristiano Ronaldo à Marseille. En fin de carrière, le Portugais voulait partir de Manchester United. Mais du début à la fin, ce dossier n’a été qu’une rumeur sans fondement.

C’est l’histoire d’un rêve qui a alimenté les réseaux sociaux pendant une bonne partie du mercato estival. Tout commence par la création d’un #RonaldOM sur Twitter, lors d’une publication d’un supporter marseillais. La machine est lancée et le hashtag reste en tendance pendant quelques temps, provoquant chez les fans un engouement pour cette nouvelle.

Cristiano Ronaldo, en difficulté à Manchester United, est en fin de carrière. A 37 ans, la star portugaise veut changer d’air. Son club n’est pas qualifié pour la Ligue des Champions et il peine à trouver un club qui veut de lui. C’est cette situation qui a permis aux supporters d’espérer qu’il ferait son arrivée à Marseille.

L’OM n’a JAMAIS étudié la possibilité de faire venir Cristiano Ronaldo. ❌ (@AJac13) pic.twitter.com/FtoZs9uPPa — Actu Foot (@ActuFoot_) August 23, 2022

Une simple blague à l’origine

Comme souvent sur les réseaux sociaux, une simple blague peut vite tourner en boucle et peut prendre des proportions exceptionnelles. C’est parti d’un tweet de Basile Bilo, un utilisateur influent sur le réseau social, répondant au journaliste Piers Morgan concernant l’avenir de Cristiano Ronaldo. Avec un petit montage, Basile Bilo avait réussi à enflammer Twitter et les supporters de l’OM ont donné de l’ampleur aux choses en sautant sur l’occasion pour lancer une grande rumeur. La nouvelle s’est même répandue dans les médias français et européens, alors que la situation de Ronaldo quant à son avenir est extrêmement surveillée. En tout cas, les scénarios quant à l’avenir de Cristiano Ronaldo se sont multipliés. Mais aucun club n’a pu s’offrir le Portugais, même en toute fin de carrière. Il est beaucoup trop cher. Mais cela n’a pas empêché les supporters de l’OM d’espérer coûte que coûte le transfert de la star à Marseille.

Une rumeur enterrée par Longoria

Le feuilleton de l’été a eu le mérite de connaître un important succès sur les réseaux sociaux. Mais la rumeur, elle, en est simplement restée à ce stade. Cristiano Ronaldo, ou plutôt son agent Jorge Mendes, n’a jamais approché l’OM et il n’a jamais été question de débarquer à Marseille. Des conversations n’ont même jamais été au goût du jour. A l’occasion du tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions, Pablo Longoria a enterré définitivement ces rumeurs. Des rumeurs qui l’agaceraient beaucoup en interne à l’OM, mais qu’il était nécessaire de clarifier. Interrogé, il a déclaré que « rêver c’est une belle chose, mais on doit être sincères : on doit faire avec les moyens qu’on a ». Des propos qui ne laissent pas place au doute, Cristiano Ronaldo ne viendra pas à Marseille.