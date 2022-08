PSG : Une opération Dendoncker menée en coulisse ! (INFO Média Foot)

Pour la fin du mercato, un dossier surprise est en train de faire son apparition au PSG. Selon nos infos, Paris réfléchit à l’option Dendoncker, milieu de terrain capable d’évoluer en défense.

Le PSG entre dans la dernière semaine de son recrutement estival. Une campagne très animée, menée par un LuisCampos déterminé. Mais la deuxième partie de son été est plus complexe que la première. Les dossiers Bernardo Silva (Manchester City) et Milan Skriniar (Inter Milan) n’avancent pas aussi rapidement que souhaité.

Alors, le PSG songe à des alternatives…

Dendoncker, l’invité surprise ?

Comme Média Foot l’a publié ces dernières heures, en défense centrale, le PSG a activé la piste menant à Stefan de Vrij (Inter Milan). Une information confirmée par la presse italienne après nos révélations. Avec un an de contrat et un billet pour quitter l’Inter Milan, de Vrij est une alternative pour Luis Campos. Mais en coulisses, un autre dossier prend du poids. Il s’agit de Leander Dendoncker ! A 27 ans, cet international belge évolue sous les couleurs de Wolverhampton. Milieu de terrain de formation, il peut également évoluer en défense centrale, ce qui est un réel atout pour le PSG. Christophe Galtier aimerait en effet pouvoir s’appuyer sur un quatrième axial pour jouer la rotation dans sa défense à trois mais également un milieu de terrain de plus, à profil récupérateur, en plus de Verratti, Vitinha et Danilo Pereira (Idrissa Gueye restant toujours sur le départ, un dossier qui pourrait se débloquer en toute fin d’été).

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿| Dendoncker est sur le banc pour le match des Wolves face à Tottenham. pic.twitter.com/JbSPr2sXCZ — Joueurs Belges 🇧🇪 (@JoueursBE) August 20, 2022

Jorge Mendes aux commandes !

Et qui pour mener le dossier Dendoncker ? Un certain… Jorge Mendes ! S’il n’est pas l’agent de l’international belge, le conseiller de Cristiano Ronaldo, Vitinha et Renato Sanches est un proche de Wolverhampton. Nombreux sont les joueurs de son écurie à porter les couleurs des Wolves (Joao Moutinho, Gonçalo Guedes, Ruben Neves, José San Pedro Neto, Rayan Aït-Nouri, Adama Traoré ou encore Nelson Semedo !). Selon nos sources, c’est donc Jorge Mendes qui discuterait avec le PSG pour le compte de Leander Dendoncker. Et avec une petite année de contrat restant (juin 2023), ce dossier pourrait être une formalité à moindre prix, offrant qui plus est deux possibilités à Christophe Galtier. Le dossier parfait ?