Fabian Ruiz, Carlos Soler et un gros coup pour terminer le mercato du PSG en beauté ?

Dans la dernière journée du mercato, le PSG pourrait terminer très fort. Luis Campos se démène pour boucler une dernière signature, en espérant que ce soit un gros coup pour Paris.

Attendu depuis de longues semaines, Fabian Ruiz est officiellement Parisien ! Dans la soirée de mardi, le PSG a levé le voile sur ce transfert à 25 millions d’euros. Jusqu’au bout, Paris et Naples ont dû négocier pour la venue de l’international espagnol en France. Une arrivée qui devrait être suivie par celle d’un autre prodige espagnol, Carlos Soler. Pas vraiment prévu au programme, le milieu de terrain de Valence arrive lui-aussi et Paris va dépenser un poil plus de 21 millions d’euros, bonus compris, pour le faire venir. Deux recrues sur les trois attendues par Christophe Galtier, qui devrait être servi à 100%…

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de Fabián Ruiz pour les cinq prochaines saisons. ✍️ Le milieu de terrain international espagnol est lié au club parisien jusqu’au 30 juin 2027. 🔴🔵#WelcomeFabián — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 30, 2022

Skriniar pour finir en beauté ?

En effet, le PSG travaille d’arrache-pied pour la venue d’un défenseur. Et d’ici ce soir, Paris pourrait faire un gros coup. La priorité se nomme Milan Skriniar, pilier de l’Inter Milan. Si les dirigeants milanais freinent des quatre fers pour conserver leur international slovaque, Paris a sorti l’artillerie lourde ce mardi. Nous l’avons révélé, un ultime rendez-vous a lieu. Quelques heures après Média Foot, plusieurs médias ont confirmé, précisant même que le président, Nasser Al-Khelaïfi, allait participer aux ultimes négociations. Reste à savoir si NAK se montrera plus convaincant que Luis Campos.

Une surprise en attaque ?

Si ce n’est pas Milan Skriniar, Paris a des idées de dernière minute. Stefan de Vrij (Inter Milan), Evan Ndicka (Francfort) ou encore Axel Disasi (Monaco) : le PSG devra viser juste ! Mais outre un milieu et un défenseur, Paris pourrait également réserver une petite surprise à ses supporters… Un attaquant ? C’était la demande de Christophe Galtier, un joueur par ligne d’ici le 31 août. Le départ d’Arnaud Kalimuendo, et possiblement celui de Mauro Icardi, incite clairement Paris à miser sur un nouvel atout. Mais bien malin sera celui qui peut deviner quelle surprise Luis Campos sortira de son chapeau… Après avoir rêvé de Bernardo Silva (Manchester City), Rafael Leao (Milan AC) ou encore Marcus Rashford (Manchester United), le PSG ne s’interdit rien. D’autant plus s’il y a de nouveaux départs d’ici ce soir…

L’effectif se réduit, marge de manœuvre pour Paris !

En effet, si le PSG enregistre une arrivée de plus que prévue au milieu du terrain, c’est notamment parce que Paris fait partir du monde. Idrissa Gueye rentre à Everton, Leandro Paredes pourrait filer à la Juventus. Après les adieux de Wijnaldum (AS Rome), et Herrera (A. Bilbao), Christophe Galtier a de la place dans le vestiaire pour accueillir Fabian Ruiz (Naples) et Carlos Soler (Valence). Seuls Danilo Pereira et Marco Verratti seront finalement les rescapés de l’été ! Mais ce n’est pas tout… Layvin Kurzawa est sur le point de signer à Fulham, en Angleterre. Quant à Mauro Icardi, un miracle pourrait se dessiner (Galatasaray ?). Si les dossiers Kurzawa et Icardi se font, alors Paris pourra clairement bouger. L’économie de deux gros salaires offrent une belle marge de manœuvre au PSG. De quoi faire une belle dernière opération sur un joueur inattendu mais tout aussi prometteur que les recrues de l’été…