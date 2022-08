INFO Média Foot : Le PSG étudie la piste Ndidi pour combler les demandes de Galtier !

Soucieux de pouvoir compter sur un renfort en défense comme au milieu du terrain, Christophe Galtier pourrait se voir offrir un profil polyvalent pour le PSG. Selon nos infos, Luis Campos travaille sur le dossier Wilfried Ndidi (Leicester).

Au sortir de la signature de Renato Sanches au PSG, Christophe Galtier a pris la parole de façon claire et étonnante. Publiquement, le nouveau coach parisien a affirmé qu’il attendait trois recrues d’ici la fin du mercato : « J’attends encore trois recrues. La direction et le président travaillent énormément là-dessus. Mais encore une fois, on n’est pas là pour empiler des joueurs. Je veux un certain nombre de joueurs dans l’effectif. Des joueurs qui sont proches en terme de niveau pour créer un groupe compétitif toute l’année et une concurrence saine également. Ces trois joueurs, je ne sais pas s’ils vont arriver bientôt ou pas ». Problème : Depuis ses déclarations, Christophe Galtier n’a pas l’ombre d’une seule recrue !

Luis Campos pense à une astuce…

Au four et au moulin, Luis Campos se démène pour offrir à Christophe Galtier les derniers renforts dont il a besoin. Mais face à la complexité des dossiers en cours (Milan Skriniar, Axel Disasi, Mohamed Simakan, Fabian Ruiz…), le Portugais étudie une alternative. Une recrue qui pourrait à la fois occuper les postes de milieu du terrain mais également défenseur. Ces derniers jours, nous avons évoqué la piste menant à Leander Dendoncker (Wolverhampton) : « Et qui pour mener le dossier Dendoncker ? Un certain… Jorge Mendes ! S’il n’est pas l’agent de l’international belge, le conseiller de Cristiano Ronaldo, Vitinha et Renato Sanches est un proche de Wolverhampton. Nombreux sont les joueurs de son écurie à porter les couleurs des Wolves (Joao Moutinho, Gonçalo Guedes, Ruben Neves, José San Pedro Neto, Rayan Aït-Nouri, Adama Traoré ou encore Nelson Semedo !). Selon nos sources, c’est donc Jorge Mendes qui discuterait avec le PSG pour le compte de Leander Dendoncker. Et avec une petite année de contrat restant (juin 2023), ce dossier pourrait être une formalité à moindre prix, offrant qui plus est deux possibilités à Christophe Galtier.

Le dossier parfait ? »

D’après The Athletic, Wolverhampton a rejeté une offre de 9m € pour Leander Dendoncker de la part d’Everton. Son contrat expire en fin de saison. Je l’ai dit, je le répète : son profil serait parfait pour nous, c’est une solution en DC et en MDC. pic.twitter.com/ebKDY2jrq9 — Everton FC Belgique (@BelgianToffees) August 29, 2022



Selon nos sources, le dossier Dendoncker n’a pas avancé. Paris étudie un autre profil, similaire à celui du Belge. Il s’agit de Wilfried Ndidi, polyvalent milieu défensif de Leicester ! Là encore, c’est sa capacité à évoluer au milieu comme en défense qui plaît. S’il n’est pas la priorité, Ndidi est un dossier étudié en interne, en alternative de dernière minute. A suivre de près !