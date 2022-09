Rongier, le monsieur plus de l’OM qui peut rêver d’équipe de France

Depuis son arrivée à l’OM, Valentin Rongier ne cesse de progresser et de gravir des échelons. Capitaine d’Igor Tudor, le Français peut maintenant envisager une arrivée chez les Bleus de Didier Deschamps…

Véritable pièce maîtresse de l’effectif d’Igor Tudor, Valentin Rongier progresse à vue d’œil à l’OM depuis plusieurs mois et il a la pleine confiance de son coach. Le Français de 27 ans, formé au FC Nantes, a rejoint l’OM en 2019 après avoir commencé sa carrière professionnelle chez les Canaris. Touché par une rupture du ligament croisé lors de sa deuxième année à Nantes, Rongier a eu du mal à lancer sa carrière. Convaincant du côté du FC Nantes, Valentin Rongier intéresse l’OM qui le recrute juste après la fin du mercato estival, en qualité de joker. Si ses débuts avec les Marseillais ont été plus tranquilles, il s’est imposé comme un indispensable de l’effectif de Jorge Sampaoli dans un rôle de latéral droit et de milieu de terrain, jusqu’à devenir le capitaine d’Igor Tudor.

Bouna Sarr : “Valentin Rongier est le coéquipier idéal. De ce que je vois cette saison, il s’est rendu indispensable et le brassard récompense cette attitude, ce professionnalisme, ses prestations, sa régularité. Je suis très fier de lui.” (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/9XQnPV4bA4 — Infos OM (@InfosOM_) September 6, 2022

Sérieux et travailleur

Depuis le début de sa carrière, Valentin Rongier fait preuve de professionnalisme qui plaît beaucoup à ses entraîneurs. Déjà prolongé au FC Nantes pendant sa longue blessure, la confiance qu’on lui donne est pleine. La présence du Français à l’OM est très bénéfique pour les Marseillais et le président Pablo Longoria ne peut qu’apprécier ses qualités : « C’est un joueur qui incarne toutes les valeurs de l’OM, de l’exigence et de l’adaptabilité ».Très travailleur, Valentin Rongier n’a cessé de convaincre à son poste de milieu de terrain. Avec Jorge Sampaoli, l’ancien entraîneur de l’OM, il a commencé à jouer dans un rôle hybride en qualité de latéral droit. Pièce maîtresse du milieu de terrain, il est capable de récupérer un grand nombre de ballons pour lancer les offensives marseillaises.

⏩⏩ Valentin Rongier a réalisé 27 ‘ au cours de ses 4 derniers matchs, c’est autant que lors de ses 7 précédents.#StatsOMP pic.twitter.com/lXCItRVmLM — ⓢⓣⓐⓣⓢⓄⓂⓅ (@StatsOmp) August 30, 2022

Une sélection prochaine en Equipe de France ?

Capitaine désigne par Igor Tudor lorsque Dimitri Payet ne joue pas, Valentin Rongier ne cesse de progresser et d’évoluer à haut niveau. Ses récentes performances pourraient lui permettre de rêver à une sélection en Equipe de France, alors que la Coupe du monde au Qatar se déroulera dans un peu plus de deux mois. Plus qu’indispensable dans l’effectif marseillais, Rongier est très solide et en cas de nouvelle très bonne performance en Ligue des champions, il pourrait faire partie de l’effectif de Didier Deschamps prochainement. A 27 ans, le Français arrive au sommet de sa forme.