OM : La gourmandise de Frank McCourt plombe la vente du club… 

Si l’OM a plusieurs fois été approché par des investisseurs, à chaque fois, c’est la gourmandise de Frank McCourt qui semble faire capoter un deal potentiel. L’homme d’affaires espère 300 à 350 millions d’euros pour lâcher le club…

Depuis quelques semaines, le projet McCourt a pris un sacré coup. L’élimination de l’OM dès la phase de poules de la Ligue des Champions et les récents résultats en dents de scie en championnat ont fait basculer tout le club dans une mauvaise période. Igor Tudor se sait désormais sous pression, alors que les rumeurs concernant un départ de Pablo Longoria s’intensifient. Propriétaire du club depuis 2016, Frank McCourt pourrait bien être tenté de vendre le club, mais se montre particulièrement dur en affaires.

Une première offre refusée en 2020

Il y a quelques années, la vente du club avait été un temps annoncée en bonne voie, avec comme potentiel acquéreur Mohamed Ayachi Ajroudi, un homme d’affaires franco-tunisien. Finalement, McCourt avait formellement refusé l’offre, la jugeant comme bien en dessous de la valeur estimée du club phocéen. Depuis, l’eau a coulé sous les ponts, et le propriétaire américain pourrait être plus enclin à vendre, déçu par les résultats de son club. En effet, l’OM n’a pas passé de cap depuis sa prise de pouvoir en 2016, ne remportant pas le moindre titre, et échouant encore cette saison à se faire une place parmi les 16 meilleures équipes du continent.

Une plus-value conséquente pour McCourt ?

Pourtant, l’investisseur américain ne fera pas de cadeau pour la vente. Racheté pour 45 millions d’euros à l’été 2016, l’Olympique de Marseille est désormais estimé selon lui à au moins 300 millions d’euros. En cas de vente, Frank McCourt réaliserait alors une plus-value considérable, même si ce dernier a également investi beaucoup d’argent dans le club, notamment pour recruter au cours des mercatos. A ce prix-là, il n’est cependant pas certain que de nombreux investisseurs se montrent intéressés, et la vente du club phocéen ne semble pas être pour tout de suite.