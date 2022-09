OM : Qui sont les 3 nouveaux tauliers de Tudor

Nouvellement arrivés ou déjà présents dans l’effectif, quelques joueurs sont devenus très vite incontournables aux yeux d’Igor Tudor, l’entraîneur de l’OM. Le Croate peut compter sur une solide équipe pour progresser vers les sommets. Et ce dans tous les compartiments du jeu…

L’OM réalisé un début de saison plus que convenable puisque le club figure à la deuxième place du classement de Ligue 1, à égalité avec le PSG et deux points devant le RC Lens. Marseille, auteur d’un mercato estival très efficace, va se lancer en Ligue des champions avec l’objectif de se qualifier en huitièmes de finale. Et avec les nombreux joueurs solides dans son équipe, Igor Tudor dispose d’un effectif en or. Et c’est d’ailleurs avec plusieurs joueurs qu’il constitue ses plans de jeu, avec un solide élément dans chaque compartiment du jeu.

Valentin Rongier, le capitaine

Arrivé en qualité de joker en 2019 parce qu’il a signé à l’OM juste après la fin de la période de mercato, Valentin Rongier était le capitaine des Marseillais en l’absence de Dimitri Payet. Formé chez les Canaris, le Français s’est vite imposé comme un très bon élément aux yeux d’Igor Tudor. Spécialiste du milieu de terrain, Rongier sera néanmoins suspendu pour le prochain match de Ligue 1 face à Lille, en raison du troisième carton jaune lors des dix derniers matches qu’il a pris contre Clermont. Témoignant son amour pour l’OM, Valentin Rongier avait même proposé son brassard de capitaine à Dimitri Payet quand celui-ci rentrait en jeu en tout début de saison, avant qu’il ne le refuse. Il sera sûrement très important pour affronter Tottenham mercredi.

⏩⏩ Valentin Rongier a réalisé 27 ‘ au cours de ses 4 derniers matchs, c’est autant que lors de ses 7 précédents.#StatsOMP pic.twitter.com/lXCItRVmLM — ⓢⓣⓐⓣⓢⓄⓂⓅ (@StatsOmp) August 30, 2022

Chancel Mbemba, patron de la défense

Tout juste arrivé à l’OM cet été après ses expériences en Premier League et au FC Porto, Chancel Mbemba s’est très vite imposé comme le patron de la défense phocéenne. Igor Tudor a confiance en le Congolais puisqu’il est le seul joueur de l’effectif marseillais à avoir disputé intégralement les cinq premiers matches de Championnat. En plus de ses qualités défensives, il n’hésite pas à prendre l’ascendant pour mettre la pression sur le camp adverse, ce qui lui a valu de marquer son premier but en Ligue 1 contre Nantes.

🔹Jonathan Clauss 🇫🇷 et Chancel Mbemba 🇨🇩 figurent dans l’équipe type de la 5e journée de Ligue 1 !@lequipe | #TeamOM pic.twitter.com/JFuEgMDjxO — MercatOM (@Mercat_OM) August 31, 2022

Alexis Sanchez, déjà grand

Evidemment reconnu internationalement dans le monde du football pour ses exploits au FC Barcelone et à Arsenal entre autres, Alexis Sanchez a fait le bonheur des supporters lors de son arrivée à l’OM. La star chilienne est un incontournable des plans de jeu d’Igor Tudor, qui ne se passe pas des talents de l’ex-attaquant de l’Inter Milan. Avec une prestation bien réussie face au rival niçois, Sanchez a impressionné et nul doute qu’il sera l’un des joueurs importants lors de la campagne européenne du club en Ligue des champions cette saison.