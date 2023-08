Alexis Sanchez : La vérité éclate, Pablo Longoria n’est pas tomber dans le panneau, l’OM a pris la bonne décision !

Après une saison presque parfaite avec l’OM, Alexis Sanchez a conquis le cœur du Vélodrome.

Mais malgré l’envie des supporters de le voir poursuivre, le Chilien n’a finalement pas été prolongé et vient de signer à nouveau à l’Inter Milan. L’occasion de lever le voile sur les coulisses des négociations avec Pablo Longoria…

Alexis Sanchez a réussi son coup. En signant à l’OM, le Chilien est venu se relancer dans un nouveau championnat et dans un club fait pour lui. Son style de jeu, et son état d’esprit, colle parfaitement à ce que le public marseillais adore. Et il n’a fallu que quelques semaines à ce soldat pour devenir le chouchou du Vélodrome. Des supporters qui auraient aimé le voir poursuivre à l’OM, une saison de plus. Mais finalement, Alexis Sanchez et Pablo Longoria n’ont pas trouvé de terrain d’entente. Pourtant, le joueur a clamé haut et fort son envie de rester : « Je voudrais aussi éclaircir certains sujets et dire que pour ma part, j’ai toujours voulu rester à Marseille. C’est ce que j’ai toujours souhaité, mais cela ne dépendait pas que de moi. Il faut toujours être deux pour se mettre d’accord. Cette fois, la direction technique avait fait d’autres choix, mais je les respecte ».

Longoria justifie sa décision

En conférence de presse pour présenter Joaquin Correa, le successeur d’Alexis Sanchez, Pablo Longoria ne s’est pas défilé et a justifié la décision prise par l’OM : « Il faut chercher la plus grande complémentarité entre les joueurs du secteur offensif. Une fois cette analyse faite, on a voulu faire notre secteur offensif avec Aubameyang, Vitinha, Correa, Ndiaye. On a dû prendre des décisions qui ne sont pas faciles. C‘est vrai qu’on a analysé la position d’Alexis, mais on a pensé prendre la meilleure décision pour le collectif. (…) Jusqu’au dernier temps, il y avait l’idée de voir s’il pouvait être complémentaire. On a abandonné la piste Alexis, durant les dernières semaines. C’était toujours un sujet, parce qu’il y a toujours la tentation avec un joueur de ce niveau ». Pablo Longoria, toujours très classe, a également profité de l’occasion pour remercier Alexis Sanchez, sans évoquer le contenu de leur discussion. Pourtant, il y avait des choses à dire…

Alexis Sanchez a demandé un pont d’or !

En effet, si Alexis Sanchez a exprimé son désir de rester à l’OM, il ne l’a pas fait sans demande… Foot Mercato dévoile les contours de ce dossier en faisant des révélations étonnantes. Pour poursuivre une saison de plus, Alexis Sanchez a réclamé un salaire multiplié par deux, sur deux saisons. Un investissement XXL hors de portée de l’OM. Et, cerise sur le gâteau, une prime à la signature d’un montant de deux millions d’euros… Si Pablo Longoria n’a pas accepté de s’aligner sur les demandes financières, bien au-delà de ce que le club de Frank McCourt peut se permettre, il aurait tout de même transmis une proposition intéressante.

L’OM a transmis une belle offre

Foot Mercato rapporte que l’OM lui a proposé d’être l’un des joueurs les mieux payés de Ligue 1, derrière les grosses cylindrées du PSG bien sûr. Proposition déclinée par Alexis Sanchez, qui a préféré étudier les propositions extérieures. Une vérité qui éclate et qui permet de remettre l’église au milieu du village. S’il a effectivement émis le souhait de poursuivre avec l’OM, c’est surtout parce qu’il a réclamé un pont d’or que les dirigeants marseillais n’ont pas donné suite à l’aventure du chilien en terres phocéennes. Si les fans regretteront sûrement la grinta et l’apport indéniable qu’il avait sur le jeu et l’état d’esprit du groupe, il faut aussi prendre en considération que l’OM ne peut se permettre de dépenser une fortune sur un attaquant en fin de carrière (34 ans)…