Mercato, Kita, Kombouaré… Ça va mal finir au FC Nantes !

Dans une fin de mercato sous très haute tension, le FC Nantes pourrait connaître de gros rebondissements en interne. La relation entre le président Kita et son entraîneur, Antoine Kombouaré, est une nouvelle fois… volcanique !

Avec Waldemar Kita, les histoires d’amour ne durent jamais très longtemps… Et elles finissent toujours mal, en général. Après avoir avalé quinze entraîneurs depuis son arrivée au FC Nantes, en 2007, il semblait pourtant avoir trouvé un sacré client en la personne d’Antoine Kombouaré. Un caractère bien trempé, parfait pour lui offrir le répondant dont il a besoin. Et la saison 2021-2022 a montré que le duo pourrait faire des étincelles autrement que dans la presse. En remportant la Coupe de France, avec un billet en aller simple pour l’Europa League, les Canaris de Kombouaré ont retrouvé des couleurs ! Mais le mercato estival est arrivé.

Et les vieux démons du FC Kita reviennent…

Kombouaré tire à boulets rouges

Contrairement à la grande majorité des clubs de Ligue 1, le FC Nantes n’a pas du tout terminé son mercato estival. Bien au contraire… Antoine Kombouaré attend encore quatre renforts qui lui permettront d’avoir une équipe armée pour la Ligue 1 comme pour l’Europe. Mécontent, il n’a pas hésité à sortir la boite à gifles en conférence de presse : « Ici, c’est comme ça qu’ils travaillent. Il y a des dossiers chez moi qui ne passent pas et chez eux non plus, donc je bloque tout, j’attends d’avoir des renforts, mais des vrais renforts, au moins quatre joueurs. Ici ça s’accélère toujours en fin de mercato, il faut juste faire attention de ne pas se tromper sur les choix au dernier moment. C’est vrai que cette période de mercato est souvent un peu compliquée car on n’est pas d’accord sur les profils, on n’est jamais d’accord. Et on est là pour travailler pour le bien du club. Il faut que les joueurs qu’on recrute soient de vrais renforts, et que moi, l’entraîneur, je sois d’accord ». La première banderille d’une longue série…

Kita réplique !

Interrogé à son tour par les médias, Waldemar Kita n’a pas hésité à remettre son entraîneur en place : « Je lui ai dit qu’on allait essayer de prendre deux ou trois joueurs. Je suis prêt à acheter mais pas à acheter pour acheter. Si on me propose un joueur à 20 M€ et que j’estime que ce n’est pas pour nous, je dirai non. Moi, je suis un grand garçon, ça fait 20 ans que je suis dans le foot. Je n’ai pas besoin de montrer que je prends des initiatives ou qu’on me mette la pression. Ça ne marche pas avec moi. Il faut être correct ». Après un début de saison poussif, le FC Nantes s’est toutefois bien repris sous fond de querelles internes. Face à Toulouse, la bande à Moses Simons a fait le job en s’imposant 3-1. Suffisant pour éteindre le feu ? Oh non…

6 – Nantes a remporté un match de Ligue 1 après avoir concédé le 1er but pour la 6e fois en 27 rencontres de ce genre sous l’ère Kombouaré, soit autant que sur ses 105 précédents dans l’élite (avec 10 entraîneurs différents). Kanak. #FCNTFC pic.twitter.com/7CvVC6sRK1 — OptaJean (@OptaJean) August 28, 2022

Le cas Ludovic Blas

Parmi les nombreux sujets de disputes entre le clan Kombouaré et celui de Kita, il y a notamment le cas Ludovic Blas. Le meilleur nantais des derniers mois est courtisé par le LOSC, qui fait tout pour le signer. Dans le même temps, le FCN tente de le prolonger. Un micmac qui alimente encore plus les tensions nantaises. Après le match contre Nantes, Ludovic Blas a d’ailleurs pris le temps de commenter la situation : « J’avais un bon de sortie dans un premier temps, après il s’est passé certaines choses avec le LOSC et je crois qu’il y avait un accord. Ce sont les présidents qui décident et être dans l’incompréhension comme ça, c’était trop pour moi. J’ai peut-être activé quelque chose qui a fait un peu de bruit, mais ça m’a aidé. (…) Je suis là parce que j’en ai envie. Dans ma tête, ça m’est arrivé de me dire : « j’ai envie de partir », et c’est ce qu’il s’est passé, mais il me reste deux ans de contrat, je suis assez large pour le coup, dans ma tête on continue comme ça, après peut-être que je prolongerai, il y aura des discussions. Le plus important, ce n’est pas la prolongation, c’est que je sois là cette année ». Une mise au point qui fait du bien mais qui ne règle pas tous les soucis nantais.

Antoine Kombouaré sur la gestion du cas Ludovic Blas 😬 « C’est une situation très mal gérée. Si la direction ne gère pas bien cette situation, on en est là, maintenant il faut trouver la solution, montrer que sans Ludo, on est capables de gagner » (@lequipe) pic.twitter.com/HDw1EDs5fj — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) August 26, 2022

Kita/Kombouaré, c’est terminé ?

En effet, la question est maintenant de savoir quels joueurs vont arriver. Et ensuite, dans quel état sera le club après ce mercato catastrophique. Car même si les Canaris parviennent à réaliser de bons coups d’ici le 31 août, il sera difficile de réparer la faille béante entre Antoine Kombouaré et Waldemar Kita. Le président nantais n’a pas l’habitude de se laisser faire, comme son entraîneur. Le fil est cassé, c’est une certitude. Tant que les résultats seront là, Kombouaré sera en poste. Mais à la moindre difficulté, son sort sera réglé. Après avoir hésité à repartir pour la dernière saison prévue dans son contrat (juin 2023), le Kanak se retrouve à présent dans la pire des situations. Il n’a plus la confiance de ses dirigeants et la campagne de recrutement bâclée ne lui offre pas les moyens qu’il aurait espéré pour pouvoir faire mieux qu’en 2021-2022. Reste donc à savoir combien de temps il va tenir dans ce climat clairement pas propice à la performance…