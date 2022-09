OM : Pablo Longoria pris en flagrant délit de mensonge !

Au sortir d’un mercato mené de mains de maître, Pablo Longoria vient de se prendre les pieds dans le tapis en évoquant le départ de Jorge Sampaoli…

L’OM se régale. Leader de Ligue 1, à égalité avec le PSG, la bande à Alexis Sanchez n’a pas commis beaucoup d’erreurs depuis le début de l’ère Igor Tudor. La mayonnaise prend, malgré quelques craintes à l’été lorsque le technicien croate se prenait la tête chaque jour avec l’un de ses joueurs (Guendouzi, Gerson, Amavi, Payet… Ils y sont presque tous passés !). Mais la méthode Tudor fonctionne pour le moment, pour le plus grand bonheur de son président, Pablo Longoria. Et l’Espagnol est justement revenu sur ce changement d’entraîneur en conférence de presse.

#ViaNews365 💬 Pavel Nedved : “L’OM est un club extrêmement bien géré, avec à sa tête une personnalité qui fait l’unanimité dans l’industrie. Pablo Longoria représente l’avenir du football européen. Mais il a été à bonne école”👍 — Arnaud Allez L’OM 💙🤍 (@arnaud60000g) September 4, 2022

Longoria refait l’histoire…

Au sujet du départ de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria explique tout simplement que c’était un changement programmé… « Tous les coaches sont différents mais ils cherchent tous à mettre la pression pour avoir le meilleur résultat et la meilleure équipe possible. Pour dire la vérité, on voulait faire ce changement à la fin de cette saison, on en avait discuté avec Jorge. Son départ a accéléré ce changement de style de jeu, mais on avait anticipé. Il y avait un choix : de la continuité ou changer dès maintenant. On savait que ça poserait des problèmes avec certains joueurs plus adaptables mais on a mesuré les risques ». C’est étrange, il y a deux mois, Pablo Longoria n’avait pas du tout donné cette version…

🎙 Bruno Satin : “Je pense que ce qui a guidé Pablo Longoria, c’est de construire une équipe pour ne pas être ridicule en C1. Avec des joueurs d’expérience, dans des grands vestiaires, qui vont fermer leur gueule s’il le faut.” pic.twitter.com/QM3anM8sVy — After Foot RMC (@AfterRMC) September 1, 2022

« Sampaoli est fondamental pour le projet »

Demi-tour en arrière, on remonte le temps. Il y a deux mois, voilà ce que disait Pablo Longoria à propos de Jorge Sampaoli. Un entraîneur dont il voulait se séparer, c’est bien ça, Pablo ? « C’est sûr que parler de Jorge c’est parler d’un grand coach. Il a fait un travail extraordinaire. C’est important de faire le bilan à la fin de la saison. On a beaucoup analysé la saison, les dernières semaines, ce qu’on a bien fait, ce qu’on peut améliorer. L’intention du club est de donner de la continuité. On doit chercher la stabilité. C’est quelque chose de difficile à trouver dans le football. Il faut avoir de la logique dans les décisions. Sampaoli est une personne fondamentale pour le projet ». Fondamental au point de lui montrer le chemin de la porte quelques jours plus tard ? Si Pablo Longoria nous a offert une leçon de mercato cet été, il peut réviser ses cours de communication… Ce mensonge ne passe pas. Igor Tudor n’était pas du tout prévu au programme, pas la peine de réécrire l’histoire.