Poussé vers la sortie, Neymar offre une réponse XXL à Mbappé !

Si Neymar a vu son cas évoqué par le PSG cet été pour l’organisation d’un possible départ, motivé en sous-main par Kylian Mbappé, le Brésilien répond de la plus belle des manières. Affûté comme jamais, il signe un retour XXL et pourrait tout casser cette saison. La meilleure des réponses.

Alors que des rumeurs avaient émergé au cours de l’été sur la volonté de Kylian Mbappé de virer Neymar du PSG pour faire de la place, le Brésilien est revenu au premier plan en ce début de saison. Très convaincant, à l’image de l’ensemble de l’effectif parisien, Neymar a une nouvelle fois confirmé sa bonne forme en Ligue des champions face à la Juventus. Sa passe décisive, sur le premier but de Mbappé, est un bijou…

La classe parisienne. 🎩 pic.twitter.com/mAl6gRiBif — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) September 7, 2022



La star brésilienne a prolongé son contrat avec le PSG cet été, pour l’honorer jusqu’en 2027. Alors qu’il connaissait jusque-là des saisons en demi-teinte, il semble cette fois mieux préparé que jamais, prêt à en découdre, faisant même de l’ombre avec Kylian Mbappé. La relation entre les deux hommes est d’ailleurs bien tendue, malgré quelques distinctions amicales.

Mbappé derrière le départ de Neymar ?

Légèrement mécontent de la position qu’occupait Neymar dans l’effectif parisien, Kylian Mbappé aurait œuvré en interne pour le départ du Brésilien auprès des dirigeants toujours à son écoute. Estimant qu’il n’est pas « assez professionnel pour faire briller Paris », le Français n’hésite pas à évoquer sa relation avec l’ex-attaquant du Barça. « On a toujours eu une relation comme ça, basée sur le respect, mais avec des moments plus froids et plus chauds » affirme le champion du monde 2018. En début de saison, le penaltygate avait ravivé la mauvaise ambiance entre les deux stars, lorsque Mbappé avait discuté avec Neymar au moment où ce dernier s’apprêtait à tirer son penalty contre Montpellier. Dans la soirée, le Brésilien aurait liké des tweets affirmant qu’il est un meilleur tireur que le Français. Mais c’est bien Neymar qui réalise le meilleur début de saison pour l’instant.

Neymar encore impliqué dans un but du PSG… 👕 7 matches

⚽️ 9 buts

🎁 7 passes décisives 🥵🇧🇷 pic.twitter.com/cZBMnaMiEg — Actu Foot (@ActuFoot_) September 6, 2022

La grande star cette année ?

Depuis ses débuts avec le PSG en 2017, Neymar a trop souvent été irrégulier pour impressionner vraiment. Mais cette année, au prix d’une préparation estivale efficace et déjà motivé par la prochaine Coupe du Monde, le Brésilien dépasse toutes les attentes placées en lui et illumine le début de saison en Ligue 1. Auteur de sept buts et six passes décisives lors des six premières journées, Neymar est l’homme le plus en forme côté parisien. De quoi envoyer un message fort à Kylian Mbappé qui a voulu se débarrasser de lui cet été. Le Français, en difficulté à cause des quelques polémiques qui le touchent dernièrement, participe au festival du PSG un peu à distance et il se pourrait bien que la grande star à la fin de la saison, ce soit Neymar…