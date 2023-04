Maxime Lopez estime avoir été critiqué injustement à l’Olympique de Marseille

Maxime Lopez, milieu de terrain français évoluant actuellement au club de Sassuolo, en Serie A, revient sur son expérience à l’Olympique de Marseille (OM). Le joueur de 25 ans estime avoir subi des critiques injustes pendant son passage au sein du club phocéen.

Dans une interview récente, Lopez a évoqué ses années passées à l’OM et les critiques dont il a été victime, notamment en ce qui concerne ses performances sur le terrain. Le footballeur est convaincu que certaines de ces critiques n’étaient pas fondées et que son travail acharné n’a pas été suffisamment reconnu.

Le milieu de terrain a également souligné que, bien que son physique et sa taille aient souvent été remis en question, il pense avoir réussi à faire ses preuves en démontrant son talent et sa capacité à s’adapter à différents postes sur le terrain.

« L’OM 2018 de Rudi Garcia elle est sous-coté. Attention c’était du lourd. » Maxime Lopez au Club des 5. pic.twitter.com/TZ5t5inMD7 — Thomas Bonnavent (@TBonnavent) March 22, 2023

Depuis son départ de l’OM en 2020, Lopez a rejoint le club italien de Sassuolo, où il a pu redonner un nouvel élan à sa carrière. Il se sent désormais plus épanoui et confiant dans son jeu, après avoir acquis une expérience précieuse en Serie A.

Malgré les obstacles qu’il a rencontrés à Marseille, Lopez garde de bons souvenirs de son passage au club et exprime sa gratitude pour l’opportunité qui lui a été offerte. Il reste attaché à l’OM et suit de près les performances de l’équipe.

En bref, Maxime Lopez estime avoir été injustement critiqué pendant son séjour à l’Olympique de Marseille.

Il a néanmoins réussi à rebondir et à se forger une carrière prometteuse en Italie, tout en gardant un œil attentif sur son ancien club.