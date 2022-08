OM : Tudor/Payet, c’est quoi le fond du problème ?

Alors que Dimitri Payet a passé les deux premières journées de Ligue 1 sur le banc des remplaçants, la situation avec son entraîneur Igor Tudor est compliquée. Pièce maîtresse de l’OM depuis des années, il devient un sujet de préoccupation pour le club phocéen.

Arrivé début juillet pour remplacer au pied levé Jorge Sampaoli, Igor Tudor a déjà beaucoup fait parler. Après un été compliqué où les Marseillais ont raté leur préparation estivale avec une série de matches amicaux peu convaincants, c’est surtout les tensions dans le vestiaire qui ont commencé à inquiéter les supporters marseillais. Réputé dur, plusieurs joueurs dont Dimitri Payet ont trouvé la situation pesante car le changement radical a chamboulé certains. Tudor privilégie un football offensif et cela se ressent dans sa manière d’entraîner l’équipe. Il demande généralement à ses joueurs une grande présence ainsi qu’une forte charge de travail, qui n’a pas plu à tout le monde. La pilule ne semble toujours pas être passée auprès de certains joueurs.

Situation tendue à l’OM

On ne peut pas dire qu’Igor Tudor se soit fait des grands amis depuis son arrivée à Marseille. Sa manière de travailler a perturbé les joueurs et des tensions ont commencé à émerger du groupe, à commencer par le capitaine Dimitri Payet. Un mercato retardé et agité, des problèmes dans le vestiaire et des supporters pas convaincus par l’arrivée du Croate à l’OM, le club n’est pas très loin d’imploser. Le centre d’entraînement de l’OM, la Commanderie, a même été tagué de slogans en faveur de Payet et contre Tudor.

Cet été, l’Olympique de Marseille n’a pas du tout convaincu en n’inscrivant qu’un but lors de ses quatre derniers matches amicaux. Mais les hommes d’Igor Tudor avaient ébloui la première journée de Ligue 1 face au Stade de Reims en s’imposant 4 buts à 1. De quoi bien lancer une saison difficile, mais sans la présence de Dimitri Payet parmi les titulaires. Le joueur emblématique de l’OM semble toujours en vouloir au coach croate.

Les tags présents à la Commanderie ce matin 😧 « Longoria, Tudor casse toi » « Payet, Dieng 💙 » (@Mode55489648) pic.twitter.com/grrowwohUU — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) August 15, 2022

Le courant ne passe pas

Dimitri Payet est sûrement le joueur connaissant le plus de difficultés avec le nouvel entraîneur de l’OM. Pas convaincu depuis son arrivée, le capitaine marseillais est même mis en retrait du groupe, seulement remplaçant lors des deux premières journées de Ligue 1. Au début du mois d’août, Payet aurait même demandé une réunion avec la direction en présence de Tudor pour régler le problème. Une information démentie depuis, mais qui pourrait expliquer la mise à l’écart du Réunionnais.

Interrogé à plusieurs reprises, Tudor indique que Payet ne serait pas prêt à 100% physiquement. Agacé, le capitaine semblait agacé sur le banc des remplaçants lors des deux premiers matches de la saison. Payet aurait même refusé de porter le brassard de capitaine au moment d’entrer en jeu, potentiellement un signe de protestation. Quoi qu’il en soit, il n’est pour le moment pas indispensable aux yeux de Tudor qui ne semble pas changer de stratégie pour le prochain match. L’avenir de Dimitri Payet pourrait être compliqué à l’OM si la situation continue, mais c’est aux deux hommes de réussir à cohabiter car le club pourrait être en difficulté prochainement.