FC Nantes : 3 bonnes raisons d’avoir envie que Kita s’en aille

Président du FC Nantes depuis près de 15 ans, Waldemar Kita aspire à passer la main autant que les supporters de le voir partir. Voici 3 bonnes raisons de contenter tout le monde…

Le verdict est enfin tombé, le FC Nantes affrontera la Juventus en Ligue Europa dans quelques mois. Une affiche de rêve pour tous les supporters nantais, loin de s’imaginer pouvoir assister à une telle rencontre tant les dernières saisons ont été compliquées pour les Canaris. Sous la présidence de Waldemar Kita depuis 2007, le FC Nantes a rarement convaincu, alors que son président s’est souvent retrouvé dans l’œil du cyclone. Agé de 69 ans, le président nantais pourrait bien se retirer d’ici peu, pour le plus grand bonheur des supporters nantais.

1/ Un bilan sportif décevant

Au-delà d’une gestion extra-sportive questionnante (la présence de Mogi Bayat à ses côtés suscite des interrogations), les supporters nantais en veulent notamment à leur président de ne pas s’être assez investi pour la réussite du club. Depuis le retour du FC Nantes dans l’élite en 2013, le club n’a terminé qu’à trois reprises dans la première moitié de tableau, avec comme point d’orgue une 7e place lors de la saison 2016-2017. Pourtant, le club de la Loire-Atlantique n’a jamais fait partie des moins fortunés en Ligue 1. Cette saison encore, le FC Nantes possède le 8e plus gros budget du championnat, mais ne pointe pourtant qu’à la 16e position. Hormis la victoire en Coupe de France la saison passée, le bilan des Nantais sous Kita demeure maigre.

[#L1🇫🇷] La banderole des supporters nantais à l'encontre du clan Kita 💥 "Le problème c'est pas Der Zak, Baup, Rohr, Furlan, Gentili, Anziani, Chauvin, Girard, Conceicao, Ranieri, Cardoso, Halilhodzic, Gourcuff, Domenech… Le problème, c'est la famille Kita !" 📸 RMC Sport pic.twitter.com/n4FGh4LocW — Footballogue (@Footballogue) December 31, 2020

2/ Avec les supporters, ça ne passe pas

Il est clair que le courant n’est jamais passé entre les supporters nantais et leur président. Ces derniers lui reprochent notamment une mauvaise gestion du club, ainsi qu’une instabilité chronique. En 15 ans de présidence, Kita a en effet vu passer pas moins de 19 entraineurs, avec comme meilleur exemple Raymond Domenech, resté à peine deux mois sur le banc nantais… Le mariage n’a jamais été consommé entre un public nantais qui n’a jamais accepté la présence d’un homme pas vraiment issu du sérail canari. L’état d’esprit n’est pas le même, les valeurs non plus.

Ooooh le beau petit casse toi 🎶 casse toi 🎶 waldemar kita qui claque à Delaune 👏👏 — Michel Kerzadarian (@KerZadarian) November 6, 2022

3/ Kita veut vendre

Déjà proche de vendre le club en 2019, Waldemar Kita pourrait enfin passer à l’acte prochainement, afin de contenter les supporters nantais, tout en empochant un joli pactole au passage. Le souci, c’est le prix et l’exigence du clan Kita. Si le club a été de nombreuses fois approché et qu’il existe des projets de reprises parfois sérieux, la marche est trop haute entre la somme proposée et la demande du président Kita. Son désir de vendre est pourtant là et semble être une bonne raison, pour toutes les parties, de souhaiter son départ pour ouvrir une nouvelle ère à Nantes. Un projet avec une communion entre supporter et direction, comme à la belle époque…